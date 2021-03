Cartamundi maakt voor het eerst digitale games

De Pokémon-hype met de bijbehorende kaartjes was begin jaren 2000 een hit voor Cartamundi. Vandaag kent het spel een revival op de smartphone met Pokémon Go.

Voor het eerst in zijn 50-jarig bestaan trekt Cartamundi, de wereldspeler in de productie en ontwikkeling van kartonnen speelkaarten en bordspellen, de wereld in van de digitale games en e-sports. Het richt daarvoor een apart bedrijf, Cartamundi Digital Ventures, op.

Monopoly, Cluedo, Risk, Uno, Catan en vele andere. Al decennia maakt het Turnhoutse familiebedrijf Cartamundi furore als wereldwijde marktleider in de productie van bekende gezelschapsspellen voor grote speelgoedmultinationals als Hasbro, Mattel of Disney. Daarnaast is het almaar belangrijker geworden in zijn historische business van speelkaarten, onder eigen merken als Copag, Bicycle en Fournier, maar ook in licentiekaarten voor onder meer Pokémon.

Allemaal heel fysieke producten die voortkomen uit het eeuwenoude metier van de moederbedrijven boven Cartamundi, de druk- en kartonbedrijven Brepols en Van Genechten Packaging. Maar het bedrijf worstelt al jaren met de vraag hoe het zijn groei kan bestendigen in een spellenwereld die steeds digitaler wordt.

‘Het is een uitdaging die we tijdens de coronacrisis nog versterkt gevoeld hebben’, zegt Stefaan Merckx, de CEO van Cartamundi. 'Hoewel het coronajaar met de lockdowns een goed jaar was voor de klassieke bordspellen, is de wereld van de digitale spellen enorm geboomd. We stonden er wat bij en keken ernaar, een frustrerende ervaring.’

Die ervaring doet het bedrijf beslissen tot een drastische strategische diversificatie: over enkele jaren wil het ook iets betekenen in de miljardenbusiness van de gaming en de e-sports. Daarvoor heeft het Cartamundi Digital Ventures opgericht, een apart bedrijf dat de digitale spellenwereld moet verkennen, volledig onafhankelijk van het moederbedrijf. ‘We willen onze voet in het water steken en zien in welke niches van die markt we iets kunnen betekenen’, legt Merckx uit. ‘Zoals de naam zegt, kan Digital Ventures autonoom risico’s nemen, hetzij in allianties met bestaande gamingbedrijven, hetzij in gedeeltelijke en volledige overnames of zelfs eigen start-ups.’

145 miljard markt De markt van digitale games en e-sports, het in wedstrijdverband spelen van computerspellen, is 145 miljard dollar waard en over drie jaar zelfs 200 miljard.

De markt van digitale games en e-sports, het in wedstrijdverband spelen van computerspellen vaak met een fysiek publiek in een arena, is 145 miljard dollar waard, die van de fysieke spellen 80 miljard. ‘We merken een groei in beide categorieën’, zegt Merckx. ‘Volgens studies groeit de eerste tegen 2023 door naar 200 miljard dollar, de tweede naar 100 miljard. De ene verdringt de andere dus niet. Consumenten wisselen graag korte momenten van online en offline spelen met elkaar af. De strijd speelt zich veeleer af met andere vormen van entertainment: naar een concert gaan, tv kijken, een taart bakken of sporten.’

Spellenmaker beleefde slechtste én beste kwartaal in 2020 Cartamundi heeft in 2020 het slechtste én het beste kwartaal in zijn bestaan gekend. Half maart moesten zes van zijn twaalf fabrieken in de wereld negen weken dicht door lockdowns en de uitval van werknemers. De omzet halveerde. In april en mei waren alle casino’s dicht. 'Maar al snel voelden we de verkoop van bordspellen enorm aantrekken', zegt CEO Stefaan Merckx. 'In het vierde kwartaal explodeerde dat. We hebben toen voluit interims en overuren ingeschakeld. We hadden zelfs een dertiende fabriek kunnen laten draaien.' Uiteindelijk kon het bedrijf het jaar afsluiten met 10 procent extra omzet (510 miljoen euro), beter dan het voor corona had gebudgetteerd. Ook de winst is beter dan verwacht. De stilgevallen fabrieken werden ook ingezet om te helpen in de strijd tegen de pandemie. 'In Dallas hebben we gelaatsschermen geproduceerd, in Ierland medische kits geassembleerd en hier in Turnhout hebben we in samenwerking met de Universiteit Antwerpen een heel performant FFP2-mondmasker ontwikkeld, dat we nu met miljoenen per jaar produceren in onze spin-off Medimundi.’

Onder meer in de e-sportsbusiness, die op het kruispunt van gaming en fysieke toeschouwers zit, ziet Cartamundi Digital Ventures brood, zegt Paul Roberts, de CEO van Digital Ventures. De Brit verkocht in 2003 zijn bedrijf Games & Print Services aan Cartamundi, was vervolgens directeur van de Britse afdeling van Cartamundi en bekleedde daarna een aantal strategische functies bij het moederbedrijf.

Andere voorbeelden zijn de Pokémon Go-hype van de voorbije jaren, een locatiegebaseerd game waarbij deelnemers hun smartphone volgen doorheen de echte wereld op zoek naar virtuele figuurtjes. Maar het kunnen ook puur digitale games worden. Veel klassieke kaartspellen zoals bridge worden almaar vaker ook digitaal in een onlinecommunity gespeeld.

