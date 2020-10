Casino Blankenberge wisselt van eigenaar

De Britse casinogroep Rank verkoopt het casino van Blankenberge voor 25 miljoen pond (28 miljoen euro) aan de sectorgenoot Kindred. Die is onder meer de eigenaar van Unibet.

Het casino van Blankenberge maakt al langer deel uit van de Britse Rank Group . Die is vooral actief in het Verenigd Koninkrijk, waar het 58 casino’s en 96 bingoclubs uitbaat onder de merknamen Grosvenor Casinos en Mecca Bingo.

Daarnaast bezit Rank ook 10 bingoclubs in Spanje die opereren onder de naam Enracha.

Om zijn schulden af te bouwen verkoopt Rank het casino van Blankenberge - zijn enige casino in België - aan sectorgenoot Kindred voor 25 miljoen pond (28 miljoen euro) in cash. Het casino van Blankenberge - gelegen op de Zeedijk - boekte in het boekjaar 2019-2020 (tot 30 juni) een winst voor belastingen van 2,7 miljoen pond (3 miljoen euro). 'Het casino van Blankenberge was niet strategisch meer in onze internationale groeiplannen, zegt John O’Reilly, de CEO van Rank Group.

De transactie moet nog worden goedgekeurd door de Kansspelcommissie en door de gemeenteraad van Blankenberge.

Het casino van de kuststad komt in handen van Kindred , een internationale casino- en kansspelenreus met 25 miljoen klanten en hoofdzetel in Malta. Kindred is de groep boven onder meer Unibet - in ons land bekend van de sportweddenschappen - en de onlinecasino's 32Red. Kindred was vorig jaar goed voor een omzet van 913 miljoen pond en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 128 miljoen.