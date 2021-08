Casinogroep veilt elf Picasso's

Echte Picasso's en een casino. Je verwacht de combinatie niet meteen. Toch geldt de Amerikaanse groep MGM Resorts, bekend van speelhuizen als Bellagio en MGM Grand in Las Vegas, als een van de grotere Picasso-eigenaars in de wereld. Dat komt omdat gewezen casinobaas Steve Wynn een kunstliefhebber en -verzamelaar is. Een tweede reden is dat het luxecasino Bellagio een restaurant herbergt met de naam Picasso dat aangekleed is met authentieke werken van de Spaanse meester.