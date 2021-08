Chinese kinderen mogen nog maar drie uur per week gamen

Chinese minderjarigen mogen alleen nog gamen in het weekend, telkens een uurtje per dag.

De Chinese overheid verbiedt minderjarigen om meer dan drie uur per week te gamen. Dat is een klap voor heel wat gamebedrijven.

Chinese gameplatformen, die onder meer door de beursgenoteerde bedrijven Tencent en NetEase worden uitgebaat, mogen voortaan alleen nog online games aanbieden aan minderjarigen van 20 tot 21 uur op vrijdag, zaterdag, zondag en op feestdagen. Dat heeft het staatspersbureau Xinhua gemeld onder verwijzing naar een mededeling van de overheid.

De nieuwe regels betekenen een verdere verstrenging van een regime dat naar westerse maatstaven al erg streng was. In 2019 beperkte Peking de dagelijkse speeltijd voor minderjarigen tot 1,5 uur per dag op de meeste dagen van de week.

De nieuwe beperkingen kunnen opnieuw beleggers afschrikken om nog geld te steken in Chinese aandelen. De voorbije maanden ontketende de invoering van allerlei nieuwe regels al voor miljarden dollars aan verkooporders in Chinese aandelen. Onder meer een antimonopolieboete voor de e-commercereus Alibaba, strengere dataregels voor het taxiplatform Didi en verregaande beperkingen op private onderwijsverstrekkers joegen de beleggers in de gordijnen.

Tencent

Ook nu weer zijn de gevolgen voelbaar op de beurs. Het aandeel van Netease noteerde in de vroege Amerikaanse handel ruim 7 procent lager, Tencent ruim 3 procent. ‘Drie uur per week is te krap. Zo'n beleid zal ook negatieve gevolgen hebben voor Tencent’, zegt Steven Leung van het beurshuis UOB Kay Hian in Hongkong. ‘Ik dacht dat de regelgevende maatregelen geleidelijk aan zouden afnemen, maar het houdt helemaal niet op.’

Tencent en andere gamebedrijven probeerden het belang van de nieuwe regels al te minimaliseren. Volgens hen maken minderjarigen slechts een fractie van hun activiteiten uit.

De nieuwe regels tonen aan dat het de machthebbers in Peking menens is met het terugdringen van gok- en gameverslavingen onder jongeren. Eerder deze maand publiceerden de staatsmedia al felle kritiek op de game-industrie en bestempelden ze games als ‘geestelijke opium’.