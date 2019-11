Cinema Pathé wordt derde grootste bioscoopgroep in België

Het Franse Pathé neemt de elf bioscopen van EuroScoop in België en Nederland over

De Franse cinemagroep Pathé koopt de Belgische bioscoopketen EuroScoop en wordt het nummer drie in België. Kinepolis krijgt er een tweede grote Franse concurrent bij.

De Belgische bioscoopgroep EurosScoop komt in Franse handen. Pathé - de grootste private bioscoopuitbater van Europa - neemt de zes Belgische en de drie Nederlandse cinemacomplexen van de groep over. Die hebben samen 91 zalen, goed voor 19.000 zetels.

18 procent Marktaandeel Door de overname van EuroScoop stijgt het marktaandeel van Pathé in ons land naar 18 procent, goed voor een derde plaats.

Daarmee wordt Pathé de derde bioscoopuitbater van ons land met een marktaandeel van ongeveer 18 procent, na het ongeveer even grote UGC en het absolute nummer een, Kinepolis, dat in ons land bijna 50 procent van de markt heeft. Kinepolis krijgt vanaf nu in ons land af te rekenen met een tweede sterke Franse speler, na UGC. Pathé baat al vier cinema's uit in Wallonië: Charleroi, Verviers, Libramont en Marche, maar heeft geen cinemacomplexen in Vlaanderen.

Met de overname van Euroscoop krijgt het bioscopen bij in Namen, Louvain-la-Neuve, Sint-Niklaas, Genk, Maasmechelen en Lanaken.

In Nederland bezit Euroscoop cinemacomplexen in Tilburg, Rotterdam en Maastricht. In Amsterdam en Den Haag staan nieuwe cinema's met in totaal 22 schermen in de steigers. Die openen respectievelijk eind november en medio 2020. In Nederland groeit Pathé van 27 naar 32 locaties. Het verstevigt zijn positie als marktleider bij onze noorderburen.

Cinemastiel

EuroScoop was in handen van een Brits investeringsfonds en Luc Van de Casseye (10%), die de cinemastiel bij Kinepolis leerde en mee aan de wieg stond van de groei van de bioscoopgroep van de familie Bert. Van de Casseye stapt op als CEO van EuroScoop.

EuroScoop was drie jaar geleden nog geïnteresseerd in de overname van de twee Utopolis-cinema's in Mechelen en Aarschot die Kinepolis van de mededingingsautoriteiten moest afstoten omdat het anders te dominant zou worden. Toen had Kinepolis een marktaandeel van 44 procent. Met de twee cinema's erbij zou zijn marktaandeel stijgen tot meer dan 50 procent. Het Franse UGC ging met de buit lopen.