Cineworld twijfelt sterk aan voortbestaan

De Regal Cinemas op Times Square in New York, eigendom van het Britse Cineworld.

Het nummer twee van de bioscoopwereld boekte over 2020 een verlies van liefst 3 miljard dollar. Cineworld is een projectorklant van Barco.

Cineworld gaat kopje onder op de Londense beurs. Niet voor het eerst, 2020 was met de wereldwijde lockdowns van de cinema's een annus horribilis voor de Britse bioscoopgroep. Cineworld sloot het jaar af met een monsternettoverlies van 3 miljard dollar, het eerste rode cijfer sinds de eigenaar van 9.500 zalen in 2007 naar de Londense beurs trok. Vorig jaar was er meer dan 200 miljoen euro winst.

De omzet zakte als een pudding in elkaar (-81%), van 4,4 miljard dollar tot 852 miljoen dollar. De 536 Regal-complexen in de VS en de 127 Cineworld- en Picturehouse-vestigingen in het VK bleven het gros van 2020 op slot. In de VS mogen de zalen volgende maand weer open gaan - het VK en de rest van de wereld volgen in mei -, maar daarmee zijn de problemen van Cineworld lang niet opgelost.

De groep gaat gebukt onder een schuldenlast van meer dan 10 miljard dollar. Die strop rond de nek is het gevolg van de vele dure overnames waarmee de Israeliër Moshe (Mooky) Greidinger van Cineworld een gigant maakte - het wereldwijd nummer twee, na het Amerikaanse AMC .

Schuldenberg

CEO Mooky heeft afgelopen jaar al verschillende keren de schulden herschikt en herstructureringen doorgevoerd. In november haalde hij 750 miljoen dollar op via verse leningen en de uitgifte van warrants. Nu tankt hij 213 miljoen dollar extra door uitgifte van een converteerbare obligatie.

Dat zou volgens Mooky moeten volstaan om 2021 door te komen. Tenzij de heropeningen van de bioscopen worden uitgesteld, dan moet hij na een aantal maanden weer aankloppen bij zijn kredietverleners, stelt de CEO in het voorlopige jaarrapport.

Komen de filmliefhebbers snel weer naar de zalen? Is het filmaanbod groot genoeg of stellen de studio's hun releases verder uit tot de limiet van het beperkt aantal bezoekers wegvalt?

De heropening is niet de enige onzekere factor. Komen de filmliefhebbers snel weer naar de zalen? Is het filmaanbod groot genoeg of stellen de studio's hun releases verder uit tot de limiet van het beperkt aantal bezoekers wegvalt? Er is ook de onzekere timing van de overheidssteun (US CARES Act) en de verplichte 200 miljoen dollar aan de aandeelhouders als zij niet akkoord zouden gaan met een grote ingreep zoals een fusie of verkoop.

Dat alles maakt dat CEO Mooky sterk twijfelt aan het voortbestaan van zijn groep. '... the existence of material uncertainties that may cast significant doubt upon the Group’s and company’s ability to continue to operate as a Going Concern', luidt het in het jaarrapport.

België

In eigen land is de financiële toestand Kinepolis allesbehalve zo lamentabel als die van Cineworld. Topman Eddy Duquenne ging de pandemie in met een steviger cashbuffer, al erkende hij vorig najaar dat de pauze wel héél lang duurde. Vorige maand werd de cashbuffer opgedreven met een extra lening van 80 miljoen, tot 171 miljoen euro. 'Dat volstaat om nog geruime tijd stand te houden', zei Duquenne toen. 'We mogen met zekerheid zeggen dat we deze crisis doorkomen.' De schulden van Kinepolis bedragen een half miljard.