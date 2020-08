Cirque du Soleil gered door schuldeisers

Cirque du Soleil kan een doorstart maken dankzij een overname. De Canadese entertainmentspeler zat al een tijdje in slechte papieren. Het coronavirus deelde de genadeslag uit.

Het noodlijdende Cirque du Soleil is overgenomen door een groep schuldeisers. Het Canadese entertainmentbedrijf, dat een schuldenberg van 1,1 miljard dollar meesleept, kreeg de finale tik tijdens de coronacrisis. Er zat niets anders op dan bescherming tegen zijn schuldeisers te zoeken.

1,2 miljard dollar bod Volgens Canadese media bieden de schuldeisers 1,2 miljard dollar voor het noodlijdende Cirque du Soleil.

In juli aanvaardde Cirque du Soleil al een bod van een groep schuldeisers, onder leiding van het Canadese fonds Catalyst Capital Group, maar er werd nog een kans gelaten aan andere geïnteresseerden om hoger te bieden. De veiling voor een overname liep op af op 17 augustus. Het bod van de schuldeisers - 1,2 miljard dollar volgens Canadese media - was het hoogste. De overname moet in de komende weken nog goedgekeurd worden door een rechtbank in Quebec.

Kwijtschelding

Het akkoord met de schuldeisers houdt in dat zowat alle activa overgenomen worden. In ruil daarvoor zou 800 miljoen dollar aan schulden worden kwijtgescholden en zou ook 300 tot 375 miljoen dollar in het bedrijf worden gestoken. Verder is overeengekomen om de hoofdzetel van Cirque du Soleil minstens de komende vijf jaar in het Canadese Quebec te houden.

Met de reddingspoging leggen de geldschieters een basis voor een doorstart die zo veel mogelijk jobs moet redden. Er vervalt ook een eerdere overeenkomst - waarbij de schuldeisers slechts 45 procent van de aandelen in handen zouden krijgen - die het bedrijf had gesloten met de huidige aandeelhouders, onder wie de investeringsgroep TPG en het Chinese Fosun. Die zouden hun aandelen kwijtspelen, schrijft het financiële persbureau Bloomberg.

Schuldenberg

De Belg Franco Dragone bouwde mee aan de groei van Cirque du Soleil. ©BELGA

Cirque du Soleil werd in 1984 opgericht door de Canadees Guy Laliberté, die toen 25 was. Een jaar later kwam de Belg Franco Dragone aan boord. Samen bouwden ze het bedrijf uit tot een wereldspeler. In 2015 verkocht Laliberté, een ex-vuurspuwer en notoir pokeraar, 90 procent van zijn aandelen voor 1,5 miljard dollar.

Sindsdien werd het concern voor 60 procent gecontroleerd door de privé-investeringsgroep TPG Capital. 20 procent ging naar het Chinese Fosun, dat ook Club Med in zijn portefeuille heeft. Het Canadese fonds Caisse de dépôt et placement du Québec nam toen een belang van 10 procent en kocht in februari de laatste aandelen van Laliberté. Sinds die overname in 2015 investeerden de nieuwe aandeelhouders fors in shows en overnames, waardoor het bedrijf tot 900 miljoen dollar schulden opstapelde.