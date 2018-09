Cirque du Soleil-gezicht in almaar nauwere financiële schoenen

Het gaat van kwaad naar erger met Franco Dragone.

Het spektakelbedrijf van de regisseur die wereldberoemd werd met zijn Cirque du Soleil-voorstellingen staat op de rand van de sluiting en zijn vastgoedpatrimonium in België is in beslag genomen.

Het productiebedrijf van de 65-jarige zakenman uit La Louvière, Productions du Dragon, kampt al enkele jaren met financiële problemen. De voorbije maanden werd de situatie alleen penibeler. Een pak medewerkers, onder wie informatici, communicatiemedewerkers en infografici, werden ontslagen. Van de 31 personeelsleden begin dit jaar zijn er nog 19 aan de slag, van wie de helft een ontslagaanzegging heeft gekregen.

Hoewel de directie aan het personeel liet verstaan dat ze een activiteit in La Louvière wil behouden, gelooft de socialistische vakbond dat een sluiting in de lucht hangt. In de kranten van SudPresse wordt ook rekening gehouden met een delokalisatie van de activiteiten naar het Canadese filiaal in Montreal.

Ook fraudeperikelen spelen Dragone parten. Eind 2015 werd het gezicht van de Waalse creatieve economie in verdenking gesteld van fiscale fraude en witwaspraktijken. De confiscatie door de Belgische staat van zijn vastgoedpatrimonium - het zou om verschillende huizen, appartementen en terreinen gaan - gebeurt in het kader van die fraudezaak. Het gerecht wil zo vermijden dat Dragone de wijk naar het buitenland neemt.

Zijn naam dook al op in de Panama Papers. Dragone, die ook verdacht wordt van fiscale constructies op de Britse Maagdeneilanden, zou een advocatenkantoor schermbedrijven in het fiscale paradijs hebben laten oprichten om er de royalty’s op zijn shows tegen een gunstig fiscaal tarief te innen.

Als de zakenman wordt veroordeeld, is dat een smet op een carrière die leest als een sprookje. Het creatief genie uit La Louvière werd in het Italiaanse Cairano geboren en emigreerde op 7-jarige leeftijd met zijn ouders naar de industriestad. Zijn vader werkte er in de mijnen. Na zijn studies aan het Koninklijk Conservatorium van Bergen trok Dragone naar Canada, waar hij Guy Laliberté, de oprichter van Cirque du Soleil, leerde kennen. Die kennismaking mondde uit in een samenwerking. Dragone regisseerde een tiental grote spektakels voor het vermaarde circusgezelschap.

In 2000 keerde hij terug naar La Louvière om zijn eigen productiebedrijf op te richten. Hij wilde iets terugdoen voor de bewoners van de stad die hem maakte tot wie hij was geworden: een sociaal bewogen, succesvolle spektakelmaker.