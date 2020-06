Cirque du Soleil zoekt bescherming tegen schuldeisers

Cirque du Soleil heeft bescherming tegen zijn schuldeisers gevraagd. Het schuldenrijke bedrijf hoopt een doorstart te kunnen maken. Ruim 3.480 banen staan op de tocht.

Het wereldvermaarde Cirque du Soleil is het nieuwste coronaslachtoffer in de bedrijfswereld. Het Canadese concern kreunt al een tijdje onder een schuldenberg van 900 miljoen dollar. Door de coronacrisis moest het de 44 geplande voorstellingen annuleren, ook het spektakel ‘Corteo’, dat eind maart in de Antwerpse Lotto Arena had moeten plaatsvinden. Door de annulaties zag Cirque du Soleil zijn inkomsten opdrogen en zat er voor het concern niets anders op dan bescherming tegen zijn schuldeisers te zoeken.

Cirque du Soleil werd in 1984 opgericht door de Canadees Guy Laliberté, die toen 25 was. Een jaar later kwam de Belg Franco Dragone aan boord. Samen bouwden ze het bedrijf uit tot een wereldspeler. In 2015 verkocht Laliberté, ex-vuurspuwer en notoir pokeraar, 90 procent van zijn aandelen voor 1,5 miljard dollar. Vandaag is Cirque du Soleil eigendom van de investeringsgroep TPG, het Chinese concern Fosun en het Canadese Caisse de dépôt et placement du Québec.

Reddingsboei