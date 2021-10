Comedyhit zaait onrust bij Netflix

Het rommelt bij Netflix. De maatschappelijke controverse rond de jongste comedyspecial van komiek Dave Chappelle werkt ook intern door. Een staking dreigt.

Netflix zou op een roze wolk moeten zitten. Na een periode waarin het de hete adem van de concurrentie in de nek voelde, was de streamingdienst de voorbije weken nog eens ouderwets dominant. Met 44 Emmy's was Netflix de grootste slokop van de prestigieuze televisieprijzen, met het Koreaanse 'Squid Game' heeft het bedrijf zijn grootste succes ooit te pakken en de eind september gereleasete comedyspecial 'The Closer' van de Amerikaanse supersterkomiek Dave Chappelle is vooral in de VS een enorme hit.

Toch is de rust ver te zoeken in het hoofdkantoor van de streamer. Daar zit dat laatste succes voor iets tussen. Sinds de release van 'The Closer' regent het niet alleen van buitenaf negatieve reacties. Ook intern rommelt het rond de zesde show die Chappelle voor Netflix inblikte.

Transfoob

Dat heeft alles te maken met de inhoud. Net als in enkele vorige shows gaat Chappelle in 'The Closer' in op de lgbtq-gemeenschap en dan vooral op de 't' in die afkorting. Volgens Chappelle wil hij met zijn grappen vooral aanklagen dat de verzuchtingen rond ongelijkheid van holebi's en transgenders ernstiger worden genomen dan die van de zwarte gemeenschap.

We werken hard om de creatieve vrijheid van ons talent te bewaken. Ted Sarandos Hoofd content Netflix

Tegelijk noemt de komiek gender een 'vaststaand feit', vergelijkt hij transmensen met de praktijk van 'blackface' (witte mensen die zich donker schminken om zich als zwart voor te doen) en verklaart hij zichzelf een lid van 'team terf', een acroniem dat staat voor 'trans exclusionary radical feminist' - grappen waarmee hij zich volgens critici ronduit transfoob opstelt.

Hoewel Chappelle steevast flirt met de grens van het toelaatbare en daarvoor al aardig wat kritiek kreeg, lijkt de controverse deze keer verder te gaan. Het hoofd content van Netflix, Ted Sarandos, vond het nodig een interne memo te versturen om de gemoederen te bedaren, een duidelijk aanwijzing.

In die memo verdedigt Sarandos de keuze om de comedyspecial aan te bieden. 'Dave Chappelles vorige worp 'Stick & Stones' was ook controversieel, maar is onze meest bekeken en met de meeste prijzen overladen comedyspecial ooit', aldus Sarandos. 'We werken hard om de creatieve vrijheid van ons talent te bewaken - zelfs als dat betekent dat op Netflix altijd wel iets te zien zal zijn dat sommige mensen schadelijk vinden.'

Ons leiderschap heeft aangetoond dat het niet dezelfde waarden in ere houdt die het van ons verwacht. Oproep tot staking bij Netflix-personeel

In de memo beantwoordt Sarandos ook de vraag waar Netflix de lijn trekt. 'We laten geen titels toe op ons platform die oproepen tot haat of geweld. Wij geloven niet dat 'The Closer' die grens overschrijdt, al erken ik dat het moeilijk kan zijn de lijn te trekken tussen wat louter commentaar is en wat schadelijk is. Zeker in een genre als stand-upcomedy, dat in zijn essentie grenzen opzoekt en verlegt.'

Walkout

Voor (een deel van) het Netflix-personeel volstaat die uitleg niet. Op aansturen van een interne actiegroep plant een duizendtal werknemers volgende week woensdag een staking om te tonen dat ze bezorgd zijn om wat Netflix als platform de wereld instuurt. 'Ons leiderschap heeft getoond dat het niet de waarden in ere houdt waaraan we zelf worden gehouden', klinkt het in de oproep.

De heisa bij Netflix toont aan hoe gevoelige maatschappelijk thema's kunnen doorwerken in een bedrijfscontext. Terwijl professionele en maatschappelijke discussies vroeger gemakkelijk gescheiden bleven, vragen werknemers hoe langer hoe vaker dat hun werkgever standpunten inneemt. Dat dat een delicate oefening is, maakt deze ophef duidelijk.