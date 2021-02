Coming soon: Wallstreetbets, de film

De storm die het kleine leger Reddit-beleggers de voorbije dagen veroorzaakte op Wall Street is nog lang niet gaan liggen. Maar toch heeft Hollywood er al twee filmprojecten rond in de steigers staan.

Volgens de Hollywood-blog Deadline heeft zowel de streaminggigant Netflix als de filmstudio MGM al concrete plannen om een film te maken van de beursmanie die vorige week losbarstte rond Wallstreetbets.

Dat forum, dat deel uitmaakt van de socialenieuwssite Reddit, werd de uitvalsbasis van een groeiend leger kleine beleggers die vastbesloten waren de grote jongens op Wall Street het vuur aan de schenen te leggen. Door volop in te zetten op noodlijdende of met schulden beladen bedrijven zoals GameStop of AMC veroorzaakten ze een koersexplosie die een aantal grote hefboomfondsen in de problemen bracht omdat die net aan het speculeren waren op een koersdaling.

Dat David-versus-Goliath-verhaal - zo zien de Wallstreetbets-gebruikers het toch - is natuurlijk gefundenes Fressen voor Hollywood. MGM heeft al de rechten gekocht op het 'The Antisocial Network', het nieuwe boek dat bestseller-auteur Ben Mezrich over het fenomeen wil schrijven. Mezrich pende eerder 'The Accidental Billionaires'. Dat boek over het ontstaan van Facebook werd later verfilmd als... 'The Social Network'.