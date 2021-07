Compulsieve kapitalist strijdt tegen toondoofheid...

Deze week ging CEO Bobby Kotick van de gamemaker Activision Blizzard door het stof na een werknemersopstand tegen discriminatie en seksueel wangedrag. De man die een sterrenstatus verwierf door het creatieve genie van medewerkers te erkennen, geeft nu toe dat zijn bedrijf 'geen gepaste empathie en begrip' heeft getoond.

De Amerikaanse vijftiger Bobby Kotick is zelf geen groot gamer. Eigenlijk is hij zelfs helemaal geen gamer, tenzij geld verdienen en zaken doen als een game worden beschouwd. Vanaf zijn prille jeugd was dat namelijk zijn passie.

Het zakeninstinct van Kotick bleek volgens zijn moeder al in zijn kleutertijd, meldde het businessmagazine Forbes in 2009. In dat nog steeds lezenswaardige artikel, 'Activision's Unlikely Hero', wordt Kotick een 'compulsief kapitalisme' toegeschreven. Hij verkocht als kleuter zijn moeders asbak aan een vriend die er drie dollar voor over had. In het lager middelbaar had de jonge Kotick al visitekaartjes op zak en zijn zakelijke activiteiten strekten zich uit van het leveren van broodjes over het bespannen van tennisrackets tot het verkopen van portefeuilles. Voor gamen had hij volstrekt geen tijd.

Terwijl Kotick in 1983 nog kunstgeschiedenis studeerde aan de University of Michigan, startte hij samen met een bevriend programmeertalent het bedrijf Arktronics om software te ontwikkelen voor de Apple II. Steve Jobs ontmoette het tweetal en raadde hen aan te stoppen met studeren en te focussen op hun bedrijf. Kotick volgde dat advies.

De jonge Kotick stond niet bepaald bekend als een fuifbeest. Hij zou zelfs ooit niet zijn opgedaagd op zijn eigen verjaardagsfeest. Maar als hij over zakelijke plannen sprak, kon hij begeesterend zijn. Wat hem de nodige contacten opleverde die projecten mee konden financieren.

Het project dat uiteindelijk zijn doorbraak zou betekenen, kwam er eind 1990. Toen kocht hij samen met een partner 25 procent van de noodlijdende gamemaker Activision. In 1991 werd hij CEO van het bedrijf en had hij samen met drie partners een derde van de aandelen gekocht voor slechts 440.000 dollar.

Kotick gaf zijn designers grote vrijheid en hielp ze studio's te starten. Bij het maken van games is passie nodig, argumenteerde hij, en het stimuleren van onafhankelijk denken leidt tot grootse games.

Kotick bleek daarbij een oog te hebben voor talent. Games zoals 'Tony Hawk's Pro Skater', 'Call of Duty' en 'Guitar Hero' werden megahits. In 2008 lukte hij in een fusie met de gamesafdeling van het Franse Vivendi en werd hij CEO van het fusiebedrijf Activision Blizzard. Daar hoorde ook de studio bij die de icononische game 'World of Warcraft' maakte.

Tussen 2000 en 2020 nam de marktkapitalisatie van het bedrijf toe van minder dan 10 miljoen tot meer dan 70 miljard dollar. Kotick wordt daarvoor rijkelijk beloond. Een investeringsmaatschappij berekende begin dit jaar dat hij afstevende op een aandelenbonus van bijna 200 miljoen dollar en vond dat ongepast. Wat later bleek dat zijn basisjaarsalaris werd herzien van 1,75 miljoen dollar naar 875.000 dollar.

Protest

Maar Kotick wordt met nog andere problemen geconfronteerd. De Californische overheid heeft het bedrijf twee jaar lang onderzocht. Vrouwelijke medewerkers blijken voor hetzelfde werk veel minder te verdienen en krijgen minder promotiekansen. Er is sprake van seksuele intimidatie en geweld. Bij 'cube crawls' zouden dronken mannelijke werknemers vrouwelijke collega's ongepast hebben benaderd. Personeelsverantwoordelijken bleken aan de kant van de daders te staan. Het bedrijf reageerde scherp op het onderzoek en de daaropvolgende gerechtelijke stappen. In een reactie trok het van leer tegen 'het onverantwoordelijk gedrag van ontoerekenbare staatsbureaucraten die veel van de beste bedrijven wegjagen uit Californië'.

Onze eerste reacties op de problemen waar we samen mee te maken krijgen en op jullie bezorgdheden waren eerlijk gezegd toondoof. Bobby Kotick CEO Activision Blizzard

Die reactie leidde tot een golf van protest zowel in als buiten het bedrijf. Op een protestbord stond dat 'ontoerekenbare bedrijfsbureaucraten de beste werknemers wegjagen uit Activision Blizzard'. 2.600 huidige en vroegere werknemers ondertekenden een open brief en honderden namen deel aan een straatactie. Kotick sloeg mea culpa. 'Onze eerste reacties op de problemen waar we samen mee te maken krijgen en op jullie bezorgdheden waren eerlijk gezegd toondoof.' Werknemers vonden de maatregelen die hij aankondigde onvoldoende. Het blijft afwachten of Kotick het enthousiasme voor het maken van games op de werkvloer weer in zijn oude glorie kan herstellen.