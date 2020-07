Corona deed de puzzelstukjes in elkaar passen

‘Een interview? Kan het na de middag?' vraagt Kathleen van de Vijver. Ze baat met haar eenmansbedrijfje Puzzels123.com, een onlineverkoper van puzzels, uit. Ook midden in vakantie is het een race tegen de klok om de slogan 'Voor 12 uur besteld, ’s anderdaags thuis geleverd' waar te maken.

Tijdens de lockdown is puzzelen is wereldwijd herontdekt. Ouders kochten puzzels voor hun kinderen om ze thuis bezig te houden. Voor ouderen, die geen bezoek mochten ontvangen, werden puzzels met grote stukken gekocht. En bij (jong) volwassenen werd puzzelen opeens hip.

Voor corona waren er maar een paar piekdagen per jaar: Black Friday en de dagen voor Kerstmis. Door corona werd maart één grote piek voor Puzzels123.com. Van de Vijvers echtgenoot moest meedraaien in de zaak. Ook na de lockdown verkoopt van de Vijver nog zo'n 20 procent meer dan voordien. 'Dankzij corona kennen veel meer mensen ons.'

Paplepel

Kathleen van de Vijver (45) kreeg de liefde voor en de kennis van het product met de paplepel mee. Haar ouders hadden speelgoedwinkels in Knokke en Sluis. Na haar studies economie werkte ze als freelancer in de communicatiewereld, onder meer voor Telenet. Vijf jaar geleden begon ze Puzzels123.com. Sinds drie jaar is het haar voltijdse job. Sinds de start verwerkte ze 40.000 orders, waarvan 10.000 in de voorbije twaalf maanden. Ze verwacht dat de omzet( 255.000 euro in 2019) in dit crisisjaar verdubbelt.