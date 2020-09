Coronaproof dineren, 50 meter boven de grond

Het Belgische Events in the Sky lijdt onder de crisis in de evenementensector, maar lanceert in ons land een coronaproof concept voor durvers. ‘We proberen er het beste van te maken. Klagen heeft toch geen zin.’

In september kan je op grote hoogte boven de kasteeltuin van Alden Biesen en boven het Brouckèreplein in Brussel lunchen en dineren. Je eet er op een platform hangend aan een kraan. Onder je tafel en stoel gaapt een diepte van 50 meter.

Het concept Dinner in the Sky bestaat intussen meer dan tien jaar, is bekend in 64 landen en kwam uit de koker van twee Belgische ondernemers. Het oorspronkelijke hoogteplatform bestond uit een grote tafel voor 22 personen, met in het midden de kok. Dinner in the Sky 2.0 gooit het over een andere boeg met acht eilandjes, tafels voor vier personen en stoelen die 1,5 meter van elkaar staan. ‘Meer coronaproof dan dit wordt het niet’, zegt Stefan Kerkhofs, een van de oprichters van Events in the Sky.

Culinaire hoogmis

‘Dit moet een culinaire hoogmis worden’, zegt hij. Kerkhofs wist voor de evenementen 19 topchefs te strikken, met in totaal 22 sterren. Hij hoopt 2.300 gasten te verwelkomen. Prijs: 295 euro per persoon. ‘We zitten al voor 85 procent vol’, klinkt het. ‘Je ziet dat bedrijven zoekende zijn om zakenrelaties te ontvangen. Dat kan niet meer op voetbalmatchen, op concerten of elders. En een lunch op restaurant zijn ze na een week al vergeten. Over Dinner in the Sky praat je een jaar later nog.’

Maar dat alles betekent niet dat het goed gaat met het evenementenbedrijf. ‘Daarmee redden we het natuurlijk niet. Maar we zijn al blij als het zal mogen’, zegt Kerkhofs. Ook de verhuur van een platform voor een Concert in the Sky - onlangs nog van dj Martin Jensen in Oslo - is niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Leven met een lege agenda is tien keer ergen dan met een overvolle agenda. Stefan Kerkhofs Eigenaar Fungroup en Events in the Sky

Van zeventigtal projecten vorig jaar - waaronder ook huwelijken in de hoogte - is Events in the Sky door de pandemie teruggevallen tot een zevental. ‘Leven met een lege agenda is tien keer erger dan met een overvolle agenda’, zucht Kerkhofs.

Space biking

Ook met zijn andere bedrijf, Fungroup, deelt Kerkhofs volop in de klappen. Fungroup is gespecialiseerd in kraanattracties. Het gaat om installaties voor benjijumps, 'car dropping' (een auto aan een elastiek) of ‘space biking’ (met de fiets loopings in de lucht maken). ‘Niets is gek genoeg. Maar dit jaar hebben we amper tien items verhuurd. In normale jaren zijn dat er 2.000. Het is heel erg, vooral ook omdat we zwaar geïnvesteerd hadden de voorbije jaren. 2020 zou ons beste jaar ooit worden. Op de dag van de lockdown in maart hebben we zelfs een nieuwe hal in gebruik genomen.’

Ik heb nog geen seconde gepanikeerd, maar dit mag geen bodemloze put worden. Stefan Kerkhofs Eigenaar Fungroup en Events in the Sky

Het draaide evenwel anders uit voor Fungroup, dat op piekmomenten 20 mensen te werk stelt. 2020 wordt een verliesjaar. ‘Dat kan niet anders’, zegt Kerkhofs. ‘Maar ik heb nog geen seconde gepanikeerd. We hebben een buffer opgebouwd, en privé ben ik vermogend genoeg om het bedrijf voort te zetten. Toch zal het ooit moeten keren natuurlijk. Dit mag geen bodemloze put worden.’

Wat 2021 brengt, is nog een groot raadsel. Vooral die onzekerheid weegt op Kerkhofs. ‘De overheid zorgt niet voor ons. Het lijkt alsof de evenementensector niet bestaat, terwijl we wel met honderden in treinen en vliegtuigen stappen en feestjes na sluiting van de cafés voortgaan op straat’, zegt hij.

Mocht iemand me nu zeggen: ik geef je drie jaar duidelijkheid, in ruil voor één levensjaar. Dan zou ik dat meteen doen. Stefan Kerkhofs Eigenaar van Fungroup en Events in the Sky

‘Mocht iemand me nu zeggen: ik geef je drie jaar duidelijkheid, in ruil voor één levensjaar. Dan zou ik dat meteen doen’, klinkt het. ‘Het zijn niet alleen de eigen rekeningen die je moet betalen. Er zijn ook zo veel freelancers die we nu niets te bieden hebben. Ik ken freelancetechnici die naar de bouwsector zijn overgestapt en nu zonnepanelen leggen. De vraag is of die nog terugkomen.’