Cosmetica maken Rihanna miljardair

Alleen al haar belang in het nog geen vijf jaar oude cosmeticamerk Fenty is volgens het zakenblad Forbes 1,4 miljard dollar waard. Rihanna laat daarmee Kim Kardashian en Kylie Jenner met gemak achter zich als rijkste muzikante.

De muzikale carrière van Robyn Rihanna Fenty draait al vijf jaar op een laag pitje. Haar laatste album 'Anti' dateert uit 2016, terwijl ze voorheen bijna elk jaar een nieuwe schijf uitbracht. Maar sinds 'Anti' draait het zakelijke imperium van de inmiddels ereambassadeur van Barbados als een tierelier.

Met een totaal vermogen van 1,7 miljard dollar waardeert Forbes Rihanna tot rijkste muzikante. In de iets grotere groep van vrouwelijke entertainers hoeft ze enkel de onvermijdelijke Oprah Winfrey voor zich te laten.

Dat miljardenvermogen heeft Rihanna vooral te danken aan Fenty Beauty. Dat cosmeticamerk stampte ze in 2017 uit de grond. Het onderscheidde zich van de rest door zich te concentreren op make-up voor alle huidtinten. Zo biedt Fenty Beauty niet minder dan 52 kleuren foundation aan.

In het eerste volledige jaar 2018 realiseerde Fenty Beauty een omzet van 550 miljoen dollar. Dat enorme succes wekte meteen de interesse van de Franse luxepaus Bernard Arnault. Die was er als de kippen bij om met zijn luxe-imperium LVMH een belang van 50 procent te nemen in Fenty. Die instap leverde Rihanna's merken een extra boost op.

Forbes waardeert Fenty Beauty inmiddels op 2,8 miljard dollar, wat Rihanna's aandeel op 1,4 miljard dollar (1,17 miljard euro) brengt. Fenty Beauty is echter niet haar enige miljardenbedrijf. Lingeriedochter Savage x Fenty haalde in februari 115 miljoen dollar vers kapitaal op en werd toen gewaardeerd op 1 miljard dollar. Rihanna heeft nog 30 procent van de aandelen, naast rapper Jay Z en Arnaults investeringsfonds L. Catterton.

Het Fenty-universum groeit gestaag door. Vorig jaar kwam er een speciale lijn voor huidverzorging en later dit jaar volgt een parfumlijn. In het jongste jaarverslag sprak LVMH juichend over zijn participatie in Fenty.

Mottenballen

Maar niet alles wat Rihanna samen met Arnault aanraakt, verandert in goud. Het luxemodemerk Fenty werd begin dit jaar in de mottenballen gelegd nadat de coronacrisis de verkoop had gedecimeerd.