Coucke maakt vaart met padel-imperium

Padel, een mix van tennis en squash, is de voorbije jaren razend populair geworden in ons land.

Ondernemer Marc Coucke heeft al meer dan de helft gehaald van zijn doelstelling om tegen eind dit jaar 200 padelvelden aan te leggen in ons land.

Padel, een combinatie van tennis en squash, raakte de voorbije jaren almaar meer in trek in België. Marc Coucke wil inspelen op die groeiende populariteit. Met dat doel voor ogen richtte de serie-entrepreneur begin dit jaar Padelworld op. De nieuwe vennootschap stelt zich tot doel om dit jaar 100 tot 200 padelvelden aan te leggen.

Het grootste deel van die nieuwe terreinen zal zich in België bevinden, maar Padelworld heeft ook ambities in Nederland. Woensdag meldde de krant De Standaard dat het bedrijf een leegstaande toonzaal in het Limburgse Lanklaar heeft gekocht om een nieuwe vestiging van Padelworld in onder te brengen. Die moet op termijn tot tien padelvelden huisvesten.

500 padelvelden Uiterlijk tegen 2025 wil Coucke 500 padelterreinen aanleggen.

Toen Coucke begin juni zijn padelambities bekendmaakte, luidde het dat hij tegen het einde van het jaar 100 tot 200 velden wilde aanleggen in ons land. Intussen is hij halfweg, leert navraag bij Alychlo, het investeringsvehikel van Coucke.

'Vandaag hebben we sites met ruimte voor iets meer dan 100 padelvelden in handen,' bevestigt Wolf Vandekerckhove, investeringsmanager bij Alychlo. 'De bedoeling is dat we rond 2025 uiteindelijk over een 500-tal terreinen beschikken.'

Knokke en Durbuy

Momenteel zijn er twee vestigingen van Padelworld geopend, een in Knokke en een in Durbuy. Maar de voorbije maanden kocht Padelworld zowat overal in Vlaanderen padelterreinen. Wanneer die bespeelbaar zullen zijn, is iets moeilijker te timen, zegt Vandekerckhove.

'We werken in verschillende snelheden. We hebben op bepaalde plaatsen tennisclubs overgenomen. Daar is het gemakkelijker om bestaande tennisterreinen op te geven en ze te vervangen door padelvelden, en tegelijk de tennisclubs op te waarderen. Maar op andere sites, zoals in Lanklaar, zullen we alles vanaf nul bouwen.'

Het blijft een razend drukke zomer voor Coucke. Dinsdag bleek dat hij met Alychlo in MaisonRouge had geïnvesteerd, een Gents hr-bedrijf dat jongeren inzet in de event- en de cateringsector. Dat nieuws kwam er nauwelijks een week nadat Coucke samen met bouwondernemer Bart Versluys het Knokse sterrenhotel La Réserve had gekocht.