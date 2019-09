Coucke wil topclubs laten oefenen in Durbuy

Enthousiast

Bart Maerten, de lokale rechterhand van Coucke in Durbuy, bevestigt in de krant de droom van Coucke, al zit het dossier nog altijd in een ‘vooronderzoek’. ‘Het is juist dat Marc enthousiast is’, zegt Maerten, ‘maar de laatste tijd heeft hij belangrijker dossiers te beheren. Het is een beetje vroeg om hier commentaar op te geven.’ Volgens Maerten zijn nog onderhandelingen nodig. ‘Dit gaat over zowel Anderlecht, Coucke, voetbal als de gemeente Durbuy. We moeten nog een goed evenwicht vinden.’