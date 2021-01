Crisismaatregelen voor bedrijven houden taxshelter overeind

Op het vliegtuig zonder mondmasker: een scène uit het eerste seizoen van de Belgische Netflix-serie 'Into The Night'. Een tweede seizoen werd alvast 'getaxshelterd'.

De belangrijkste taxshelterbedrijven in ons land haalden vorig jaar 6 procent minder fondsen op voor film- of podiumproducties. Dat is beter dan verwacht. Met dank aan de crisismaatregelen van de overheid.

Toen de coronacrisis in maart vorig jaar losbarstte, was de cultuursector geducht voor een instorting van de taxshelter. Met dat systeem kunnen bedrijven die investeren in de ontwikkeling van een film of podiumvoorstelling genieten van een belastingvrijstelling van 356 procent. Maar daarvoor moeten ze wel winst maken.

De grootste ‘intermediairs’ in de markt vreesden door een verdamping van de winsten van de bedrijven een terugval van 50 procent aan het einde van dit jaar, wanneer traditioneel het meeste geld wordt opgehaald. De federale regering greep in en verdubbelde tijdens de eerste lockdown het investeringsplafond tot 475.000 euro, om het fiscaal product aantrekkelijker te maken voor grote bedrijven. De crisismaatregelen van de gemeenschappen, zoals de nood- en garantiefondsen voor producenten, moesten investeerders dan weer overtuigen van de veiligheid van de taxshelter als investering.

133 miljoen opgehaald via taxshelter De zes grootste taxshelterspelers haalden in 2020 133 miljoen euro op.

Met resultaat: de markt daalde in 2020 ‘slechts’ met 6 procent. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de zes grootste fondsophalers, goed voor ongeveer driekwart van de markt. Samen verzamelden die vorig jaar 133 miljoen euro, tegenover 142 miljoen in 2019. De winnaars zijn Taxshelter.be (van 21 naar 25 miljoen) en Belga Films Fund (van 20 naar 24 miljoen). Het Film Fund-programma van de grootbank BNP Paribas Fortis hield met 27 miljoen euro stand, net als Flanders Tax Shelter (14 miljoen).

De grote verliezers zijn Ufund (van 33 naar 27,5 miljoen) en vooral Casa Kafka (van 27 naar 15,5 miljoen). Ook Scope Invest gaat achteruit. Het bedrijf geeft geen cijfers, ‘omdat ze niet aan de verwachtingen voldoen’, luidt het bij onze collega’s van L’Echo.

Doe-het-zelfzaken

Ufund heerst na het onberekenbare coronajaar niet langer op de Belgische taxsheltermarkt. Het blijft nipt marktleider, maar BNP Paribas is nu bijna even groot als fondsenwerver. De bank vond minder ondernemingen bereid om te investeren in 2020, maar de geïnvesteerde bedragen liggen wel hoger. Dat is een gevolg van het opgetrokken investeringsplafond. De bank ziet een verschuiving in de klantenportefeuille naar bedrijven uit de voedingsindustrie en doe-het-zelfzaken, zogenaamde ‘winnaars van de coronacrisis’. Bij de door de bank gehonoreerde producties zitten onder meer het tweede seizoen van ‘Into The Night’, de eerste Belgische Netflix-serie, en een concertreeks van het Symfonieorkest Vlaanderen.

Het risico bestaat dat de taxshelter straks alleen voor grote bedrijven interessant is. Dat moeten de overheid vermijden. De markt heeft ook nood aan kleine investeerders. Isabelle Molhant CEO Casa Kafka

Taxshelter.be, dat samenwerkt met ING en zo toegang heeft tot grote klantenportefeuilles, groeide niet in aantal projecten, maar het haalde wel 20 procent meer geld op. De 25 miljoen euro worden verdeeld onder 179 projecten in film, opera en theater. Daar zitten veel projecten van beginnende artiesten bij .‘Dat is nog belangrijker dan vroeger omdat jong talent door de crisis meer dan ooit de humus is van de culturele sector’, aldus CEO Alexandre Wittamer.

De verliezers wijten hun terugval aan het ontbreken van grote portefeuilles in hun klantenbestand. Laurent Jacobs van Umedia ziet vooralsnog geen reden tot paniek. ‘Door de lockdown kregen we minder aanvragen van producenten en gezelschappen. 2021 zal nog worden beïnvloed door corona, maar toch kijken we vol vertrouwen naar de toekomst. ’