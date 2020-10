Dance-industrie viert dit jaar geen feestje in Amsterdam

Amsterdam Dance Event, hét podium voor internationale dj's en andere nachtbrakers, begint woensdag zonder het bruisende spektakel van voorgaande edities. Een klap voor de dance-industrie, die het hoofd boven water probeert te houden.

Zonder corona zou het onder de rode luifels op het Rembrandtplein stikken van de toeristen. Maar het populaire uitgaansplein in Amsterdam ligt er uitgestorven bij.

Het standbeeld van Rembrandt van Rijn moet dit jaar niet rekenen op het gezelschap van de witte partytenten en rijen lichtgevende kubussen van Amsterdam Dance Event (ADE). De 25e editie van ADE speelt zich in uitgeklede vorm bijna volledig digitaal af. Op het programma staan verschillende livestreams van concerten, workshops en documentaires. Zonder nachtelijke escapades. Om 23 uur kan de laptop dicht.

Een begrip

Het zesdaagse evenement geldt als een begrip in de wereld van elektronische muziek, maar het contrast met voorbije jaargangen kan haast niet groter. De vorige editie van ADE trok ruim 400.000 bezoekers wereldwijd. Duizenden Vlamingen trokken naar de Nederlandse hoofdstad om uit hun dak te gaan op optredens van Dimitri Vegas & Like Mike.

De virtuele editie van Amsterdam Dance Event eindigt om 23 uur.

Het Vlaamse dj-duo is een van de talloze acts voor wie Amsterdam de afgelopen jaren een belangrijk podium is geweest. Daarbij wordt niet alleen gedanst. Achter de schermen sluiten artiesten platencontracten, vullen managers de clubprogrammering voor de rest van het jaar, wordt op grote schaal kennis uitgewisseld en nieuwe muziek bekendgemaakt.

Dit jaar loopt alles anders. Dat doet iedereen pijn. 'We hadden een erg drukke agenda, onder meer met het door Q-dance georganiseerde Hard Dance Event in de Melkweg, vijf shows van Awakenings in de Gashouder en zes in onze club in de Elementenstraat', zucht topman Ritty van Straalen van ID&T, in België mede-eigenaar van Bass Events en organisator van het hardstylefeest Reverze en tot voor kort van Tomorrowland.

Ook voor de Gentse dj Maxim Lany is het gemis groot. De 38-jarige dj dankt zijn late doorbraak in 2019 voor een groot deel aan het event. 'Vorig jaar draaide ik in Amsterdam voor het eerst een volledig programma als artiest, met masterclasses en dj-sets. Ik voelde de adrenaline door mijn lichaam gieren.'

ADE is bovendien dé plek om te netwerken. 'Je spreekt de absolute top met artiesten als David Guetta, de belangrijkste clubmanagers van Ibiza, ticketverkopers en boekingsagenten. Maar het pijnlijkste is dat het fysieke contact wegvalt.'

Festivalseizoen

De geliefde danceconferentie staat in 2020 symbool voor de crisis waarin de industrie is beland. Na de lockdown voor clubs en discotheken in maart zagen ook veel festivalorganisatoren hun plannen in het water vallen. In april riep het Nederlandse Mojo Concerts (Lowlands en Pinkpop) al op om het festivalseizoen af te blazen.

Het voorbereiden van festivals kost zeker 12 tot 18 maanden, zegt Van Straalen. Voor de grondlegger van Thunderdome en Sensation White - en tegenwoordig Mysteryland - stonden dit jaar 80 festivals op de kalender. 'Die hebben we allemaal niet kunnen doen', zegt Van Straalen.

Banen in gevaar

Het is slechts het topje van de ijsberg. In België luidde de evenementenbranche in het voorjaar al de noodklok. Volgens de Alliantie van Belgische Eventfederaties staat het gros van de 3.000 bedrijven op instorten. Daarmee zijn 80.000 banen in gevaar.

80.000 JOBS Volgens de Alliantie van Belgische Eventfederaties zijn in de sector 80.000 jobs in gevaar door de coronacrisis.

'Zo'n 78 procent van de omzet wordt gegenereerd door slechts 20 procent van de bedrijven', zegt woordvoerder Bruno Schaubroeck. 'Dat zijn de grote spelers zoals beurs- en festivalorganisatoren. Zonder hen dreigt de piramide met daaronder leveranciers, cateraars en transport in te zakken.' Naar schatting is 770 miljoen euro nodig om die ondernemers overeind te houden.

De hulp van de Vlaamse overheid schiet tekort, vindt Schaubroeck. Daardoor komt de concurrentiepositie volgens hem in het geding. 'Zo mogen mensen die tijdelijk werkloos zijn niet werken, in Nederland mag dat wel. Als je niet op kantoor komt, verlies je de binding met het bedrijf. En dat leidt tot minder betrokkenheid en oplossingen.'

Ook in Nederland verkeert de sector in zwaar weer. Van podiumbouwers tot tentleveranciers, Van Straalen vreest dat ze niet allemaal meer terugkeren als er weer festivals georganiseerd mogen worden. ID&T schrapte dit jaar noodgedwongen al 60 van de 150 vaste banen.

Streaming en radio

Geen events betekent ook minder tot geen inkomsten voor artiesten. Bekende top-dj's compenseren dat door opbrengsten van streaming en radio. De rest moet vaak op zoek naar ander werk. 'Een collega is postbode geworden, terwijl een andere weer bij zijn moeder woont', vertelt Lany.