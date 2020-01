Danstempel Carré verkocht aan ex-doelman Antwerp

Vincent Van Trier, ex-doelman van Antwerp en eigenaar van The Villa, breidt zijn nachtclubimperium uit met de Carré.

De Carré, langs de A12 in Willebroek, verandert eigenaar. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De West-Vlaamse 'feestfamilie' Van Wonterghem doet de iconische danstempel 30 jaar na de opening van de hand.

De Van Wonterghems, opgegroeid in de West-Vlaamse vlasindustrie, openden in de jaren dertig hun eerste feestzaal in Kuurne. Voor bals met orkesten. Intussen hebben ze een hele lijst van horecazaken in bezit. Feestzalen voor babyborrels en trouwfeesten, én discotheek Diedjies die pionierde met een discobar en na 50 jaar in Kuurne nog altijd op toerental draait.

Chansons en pompende beats

In 1991 was het pater familias Marc Van Wonterghem die in Willebroek op een gebouw langs de A12 - een relict van Expo58 - stootte. Het bood toen nog onderdak aan een baancafé waar op dansnamiddagen en -avonden Jo Leemans, Will Tura, Adamo en co hun ding kwamen doen.

Maar met de komst van Van Wonterghem maakten de chansons plaats voor pompende beats, dresscodes en vip-ruimtes. De plek is onder andere populair geworden bij voetballers die hun landstitel in het verleden met de nodige champagne-emmers kwamen vieren.

Verlieslatend

Terwijl andere dancings à la Cherry Moon, La Rocca, Bocaccio en Illusion na de hoogdagen de deuren moesten sluiten, bleef de Carré overeind. De jaarresultaten, beschikbaar bij de Nationale Bank, maken evenwel duidelijk dat het allesbehalve makkelijk is. Zowel in 2017 als 2018 was er een nettoverlies van 0,3 miljoen euro waardoor het eigen vermogen onder nul zakte.

Met Van Trier, opgegroeid in Puurs, zal er een nieuwe wind waaien door Willebroek. 'Het blijft de Carré, maar met wat meer schwung', zegt hij aan Het Laatste Nieuws. 'Nieuw interieur, nieuwe ideeën, nieuw logo, nieuwe concepten.' Zo zal bijvoorbeeld de dresscode - op sneakers en met t-shirt kom je er niet in - sneuvelen.

Doelman van Antwerp

De naam blijft wel behouden en het wordt geen kopie van The Villa, verzekerde Van Trier. The Villa is een nachtclub die hij zes jaar geleden in Antwerpen uit de grond stampte. De stap naar het ondernemerschap betekende meteen ook het einde van zijn voetbalcarrière. Hij was onder meer doelman van KV Mechelen en FC Antwerp op het moment dat ze nog in tweede klasse speelden. Echt doorbreken deed hij niet, ook niet na een uitstapje in Nederland en Cyprus.

Bekende gezichten