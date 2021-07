David Guetta vangt 100 miljoen dollar voor catalogus

David Guetta (52) begon zijn carrière als dj in de Parijse clubscene, maar evolueerde tot een producer die een brug sloeg tussen dance en pop. Met hits als 'When Love Takes Over', 'Dirty Bitch', 'Titanium' en 'Memories' veroverde hij de hitlijsten, in samenwerking met mainstream popartiesten als Kelly Rowland, Justin Bieber, Akon, Sia en Rihanna.