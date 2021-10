De balans | Bruno Lowagie

Een tijdlang zag het er slecht uit, maar de kleine cinema Sphinx in Gent is gered. De engelen van dienst: Bruno Lowagie (51) en zijn vrouw Ingeborg Willaert. Hier maakt de ondernemer en auteur zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Mijn overgrootvader uit Ieper was een commercieel genie in lederwaren. Elk van zijn tien kinderen kreeg een huis. Tijdens de wereldoorlogen verdween die legacy, maar ik probeer mijn kinderen ook de start te geven die mijn grootmoeder kreeg. Toch ben ik vooral trots op het immateriële: creaties waaraan anderen iets hadden. Zoals iText, de software die ik in de jaren 2000 schreef en in open source verspreidde. Nog altijd zeggen mensen me dat ze er nooit voor betaalden. Vroeger deed ik alsof ik daar wat kwaad om werd, nu doet het deugd dat ze de software nuttig gebruikten, en zich mij herinneren als de maker. Voorts zijn er gelijkgestemden zoals Patrick Deboes en Wendy Vercauteren. Zij hebben Sphinx grootgemaakt en ik beschouw dat ook als activa die niet mogen verdwijnen.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

Ik heb een lijstje met een dreamteam voor als ik nog eens een bedrijf opricht.

‘Zonder mijn vrouw - toen mijn vriendin - had ik wellicht nooit mijn diploma behaald. Halfweg mijn studies verzeilde ik in een existentiële crisis: wil ik dit nog wel? Zij sleurde me erdoor. En later vrienden zoals de Amerikaan Andrew Binstock. Iemand tijd geven is de grootste investering die je kan doen, en met onnoemelijk veel geduld bracht hij de nerd in mij zin voor zakelijkheid bij. Met pijn in het hart moet ik ook zeggen dat ik sommige mensen nooit heb bedankt, zoals Romain Vinckier, de leraar wiskunde die de beste films van festivals naar Ieper bracht en me zo de liefde ervoor inlepelde. Hij zou zo trots zijn, nu. Maar hij is in 2009 overleden.’

Investeert u ook in anderen?

‘Andrew legde me vooral het pay it forward-principe uit. Nu wil ik anderen helpen zoals hij mij hielp. Niet zozeer financieel, wel door geduldig te luisteren en duwtjes te geven. Er zijn mensen die mijn boeken over ondernemerschap lezen, zich herkennen en bij mij komen als bij een biechtvader, soms met tranen in de ogen. Ik hoef niets te zeggen. Ik ben het zwarte gat dat alles absorbeert. En wat ze vertellen, komt er nooit weer uit. Dan gaan ze weg en danken me, terwijl ik niet het gevoel heb dat ik iets heb gedaan.’

Wanneer bent u het sterkst gegroeid?

‘Kwantumsprongen maakte ik toen ik mijn ego opzijzette. Zonder dat ego was ik niet geworden wie ik nu ben, maar soms stond het me ook in de weg - omdat ik dingen toch op mijn manier wilde doen. Mijn vrouw, Andrew en de voorzitter van onze vroegere raad van bestuur Peter Camps wisten hoe ze mijn ego buitenspel konden zetten. Na de eerste raad van bestuur kon je me bijeenvegen. Het voelde alsof iedereen me aanviel. Ze moesten me uitleggen: we doen dat alleen omdat we een gemeenschappelijk doel hebben, namelijk een goed bedrijf op poten zetten.’

Gaat u vaak in het rood?

‘Ik kan mezelf verliezen in dingen en werk al eens een nachtje door. Mijn vrouw loste dat ooit op door een timer tussen de router van het internet en de elektriciteit te installeren. Maar echt in het rood gingen we toen onze zoon botkanker kreeg. Sindsdien wegen we alle ellende daartegen af. Ik wens het niemand toe, maar voor ons was 2008 het jaar waarin we beseften wat belangrijk was en wat niet.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Mijn vrouw kent me soms beter dan ikzelf. Ook mijn kinderen kunnen me in een richting duwen zonder dat ze het beseffen. En er zijn oud-werknemers die soms grappen: ‘Nu je onze baas niet meer bent, kunnen we alles zeggen.’ Ik heb een lijstje met een dreamteam voor als ik nog eens een bedrijf opricht.’

Staat er winst op uw balans?

‘Ja. De dingen waarvan ik op mijn 18de droomde, heb ik uiteindelijk verwezenlijkt. De rest is bonus. Het verschil met vroeger is dat ik mezelf nu stress kan opleggen, dat ik er meester over ben. Tijdens FilmFest heb ik in twee weken 55 films gezien. Daar tijd voor hebben is ook de luxe van een goede exit.’