De balans | Stephanie Planckaert

In ‘Onverwacht’ op Eén onderzoeken Stephanie Planckaert (32) en haar dochter Iluna (16) hoe tieners naar seks en zwangerschappen kijken. Hier maakt de jonge moeder van drie haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Als familie werken wij vooral met ons optimisme en onze wilskracht. Meer dan met materiële dingen, want die zijn erg vergankelijk. Het comfort van een huis of een auto is voor velen een basis, maar zelfs die dingen waren voor ons lang onbereikbaar. Nu geven ze een veilig gevoel, maar uit de vroegere faillissementen van mijn vader en wat dat met een gezin doet, blijft het idee hangen dat die luxe morgen weer weg kan zijn. Maar ik weet ook dat je dan niet ineens dood bent, dat je terug kan keren.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

Ik ben liever te braaf dan wraakzuchtig.

‘Mijn ouders, natuurlijk. Maar zeker ook de partner die ik heb gekozen. Tussen Christopher en mij is gunnen zonder afgunst een kernpunt, net als in de hele familie. Het voorbije jaar heb ik samen met Iluna veel tijd gestopt in het boek en het televisieprogramma ‘Onverwacht’, waardoor ik minder aanwezig was in het familiebedrijf. Zij nemen dan wel even over. Als Christopher morgen een wereldreis wil maken, zal hem dat worden gegund. Maar al heb je nog zulke goede ouders en een goede partner, je moet ook zelf vechten voor je plaats, en jezelf dingen gunnen. We blijven individuen. Dat klinkt evidenter dan het is, heb ik al gemerkt bij bevriende koppels.’

Waarin investeert u zelf?

‘Als moeder is het voor de hand liggende antwoord: in mijn familie. De kinderen zijn 16, 13 en 6. Alle keuzes hangen een beetje van hen af. Maar mezelf wegcijferen zou een valkuil zijn. Als heel jonge mama ging ik ervan uit dat ik op de tweede plaats kwam. Dat ís ook zo, maar je moet jezelf graag blijven zien en respecteren, zodat ook je kinderen dat doen. Die balans vinden is belangrijk.’

‘Misschien heb ik in mijn tienerjaren te weinig in vriendschappen geïnvesteerd. Toen ik zwanger werd, heb ik veel contacten verbroken. Ik wilde niet meer worden geconfronteerd met leeftijdsgenoten. Dat was een rare hersenkronkel. Ik wilde alleen nog mama zijn, ten dienste van mijn kind. Het was beter geweest die vriendschappen te onderhouden. Wellicht zouden enkele ervan me vandaag nog altijd nauw aan het hart liggen.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Zeker het moederschap. Maar ook het moment waarop ik mee ging ondernemen - rond mijn 19de - heeft veel betekend voor mijn persoonlijke groei. Ik ontdekte dat ik er mijn ei in kwijt kan, er voldoening in vind, en het kan combineren met een relatie onderhouden en kinderen opvoeden. Dat ik niet alleen mama ben, maar ook Stephanie.’

Gaat u soms in het rood?

‘Dat kan gebeuren. Ik heb veel interesses, doe graag veel tegelijk en sta gulzig in het leven. Soms ben ik erg moe. Dan functioneer ik nog wel en kom ik mijn engagementen na, maar daarbuiten ontstaat wat collateral damage. Ik ben verzonken in stress en kan maar half naar mensen luisteren. Een echt persoonlijk faillissement heb ik nog niet meegemaakt, maar daarin ben ik zeer voorzichtig: het kan altijd om de hoek loeren.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Sowieso mijn man. En ook wel Iluna: ze is 16 maar mentaal heel sterk. Voorts enkele goede vriendinnen, zoals Evi Renaux. Ze is ziek geweest en gaf me het beste advies: luister naar jezelf en naar je lichaam, want dat geeft vaak aan hoe het mentaal met je is gesteld. Natuurlijk zijn ook mijn ouders sinds jaar en dag raadgevers. Zij gaven me vooral nuchterheid mee: niet zweven en dicht bij je persoonlijke kern blijven.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Van mijn vader hoor ik weleens verhalen over mensen die hij niet wil tegenkomen. Maar in mijn persoonlijke leven is dat nog niet gebeurd. Ik zie graag mensen, en zie ook altijd het goede in hen. Op mijn eerste school in Wallonië was er een meisje dat me pestte. Ook haar heb ik niet afgeschreven. We hebben gepraat en ik heb haar vergeven, zonder al te veel woorden. Ooit sloeg ze me. Ik heb niet teruggeslagen. Misschien ben ik te braaf. Maar liever dat dan wraakzuchtig.’

Staat er winst op uw balans?