De nieuwe Kanye West is er. Of toch niet?...

Hij trok vooral de aandacht met zijn mislukte gooi naar het presidentschap, steunbetuigingen aan Donald Trump en zijn scheiding van een van de bekendste vrouwen ter wereld. Nu maakt Kanye West weer muziek, al staat achter de release van zijn plaat een vraagteken.

71.000 fans kregen in het uitverkochte Mercedes-Benz-stadion in Atlanta in de nacht van donderdag op vrijdag voor het eerst 'Donda' te horen, de langverwachte nieuwe plaat van Kanye West, genoemd naar zijn moeder. Uitgedost in een rode outfit uit de collectie die hij voor Gap ontwierp en met oranje sneakers van zijn eigen merk Yeezy, liep West zwijgend rondjes over het gelegenheidspodium. Aan het einde dook een nummer met Jay-Z op, een oude vriend met wie West in de clinch lag, maar met wie hij het blijkbaar heeft bijgelegd. Ze maakten eerder samen de succesvolle plaat 'Watch the Throne'.

De release van 'Donda' was voor juli 2020 gepland, maar laat nog op zich wachten. Het is nog niet op de streamingdiensten te vinden.

West heeft er een bewogen jaar opzitten, met een mislukte presidentskandidatuur en een scheiding van realityster Kim Kardashian.

Wie er niet bij was, zou Donda inmiddels moeten kunnen beluisteren via Apple Music of Spotify. Voorwaardelijke wijs, omdat Kanye West stilaan berucht is om het straal negeren van zijn deadlines. De release van het gospelalbum 'Jesus is King' stond voor 27 september 2019 gepland, verschoof geruisloos naar 29 september en het duurde tot eind oktober voor de plaat opdook. En dan zwijgen we nog over 'Yandhi', het album dat en cours de route volledig van de radar verdween.

Dragon energy

Donda was voorzien voor juli 2020, maar het werd dus een jaar later. Heeft 'Ye' dan een volledig (corona)jaar stilgezeten? Zeker niet. West stortte zich in de race om het Amerikaanse Witte Huis. Als halfbakken presidentskandidaat - hij miste de deadline in meerdere staten - stond hij tegenover voormalig president Donald Trump, met wie West naar eigen zeggen 'dragon energy' deelde.

Ook met de scheiding van realityster Kim Kardashian had West de handen vol. Het glamourkoppel bouwde een miljardenimperium uit, dat behalve een songcatalogus en muzieklabel ook het lucratieve sneakermerk Yeezy - een samenwerking met Adidas - omvat. Kardashian verdiende miljoenen met een eigen make-upmerk, modellenopdrachten en haar realityreeks 'Keeping up with the Kardashians'. Aan die ontmanteling hebben advocaten en financieel adviseurs een vette kluif, al gaat het niet om een vechtscheiding. Kardashian tekende present op het luisterevenement, net als twee van hun vier jonge kinderen.

Met zijn tiende album lijkt West - van wie de mentale toestand soms zorgen baart - een poging te doen om dat bewogen verleden te verwerken. Hij droeg het album op aan zijn moeder. De 58-jarige Donda West overleed op 10 november 2007 aan de complicaties van plastische chirurgie. De 44-jarige rapper stak nooit onder stoelen of banken dat hij getekend is door haar plotse overlijden. Doorheen de plaat zijn opnames van Donda's stem te horen. In zijn nummers refeert hij aan haar dood, zijn scheiding, het 'verliezen van mijn familie' én de bizarre periode waarin hij alt-rightkopstukken en voormalig Republikeins president Donald Trump ophemelde, tot afschuw van zijn fans.

Zolang de langverwachte release uitblijft, moeten fans het doen met flarden uit de Apple-livestream of een reclamespotje van begin deze week. Daarin is Sha'Carri Richardson - de sprintster die haar olympische droom mocht opbergen na een jointje - te zien op de tonen van het nieuwe nummer 'No Child Left Behind'.