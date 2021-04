Digitaal amfitheater wordt pronkstuk van Hasseltse Corda Campus

De Corda Arena wordt gehuisvest in een gebouw van 60 bij 60 meter en 24 meter hoog, naast het bestaande Corda 1 gebouw en de bekende watertoren, die mee geïntegreerd wordt in het project. De vloeroppervlakte zal ongeveer 10.000 m² bedragen, vergelijkbaar met Corda 1.

De Corda Campus, iets buiten het stadscentrum van Hasselt, is de voorbije jaren uitgegroeid tot een succesverhaal van de Limburgse economische reconversie . Na de sluiting van Philips in 2004 werd het terrein herontwikkeld tot een technologisch bedrijvenpark met veel aandacht voor extra diensten en ontspanningsmogelijkheden. Intussen huizen er 250 bedrijven die werk geven aan 5.000 mensen.

E-sports

Het nieuwe congrescentrum moet Corda nationaal en internationaal op de kaart zetten. Het is de bedoeling om er niet alleen zakelijke congressen, maar ook andere evenementen te laten doorgaan, zoals kampioenschappen in nichesporten zoals e-sports (live gamingwedstrijden met publiek).

Uitstraling

Waar steden als Brugge en Gent hun historisch karakter kunnen uitspelen, willen we in Hasselt de kaart trekken van het digitale.

De bouwheer is Corda Campus NV, een dochtervennootschap van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM. Het project krijgt evenwel steun van Toerisme Vlaanderen omwille van de uitstraling die het met zich kan meebrengen. Congrestoerisme, dat zowat een vijfde uitmaakt van de bezoeken aan Vlaanderen, is een van de speerpunten in het relanceplan van Demir. ‘Waar steden als Brugge en Gent hun historisch karakter kunnen uitspelen, willen we in Hasselt de kaart trekken van het digitale’, zegt ze.