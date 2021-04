Dilbeeks bedrijf wil YouTube van de hyperrealiteit worden

Tropos AR, de Dilbeekse specialist in augmented reality of hyperrealiteit, is geselecteerd om met de Duitse Bundesliga en vijf andere sportorganisaties projecten te ontwikkelen.

‘De grote vraag is hoe sport jongere generaties kan blijven boeien, terwijl de digitale wereld voor hen dikwijls zo veel interessanter lijkt’, zegt Sven Van de Perre, creatief directeur en samen met gedelegeerd bestuurder Sven Franken medestichter van Tropos AR. Franken komt uit de wereld van de betalingssystemen. Van de Perre is een expert in gaming.

Tropos AR is op het Hype Sports Innovation-event, dat deze week de sportwereld in contact brengt met technologiebedrijven, geselecteerd door de Duitse voetbalcompetitie Bundesliga, de International Cricket Council,het baseballteam Philadelphia Phillies, de Chileense voetbalclub Cruzados/Universidad Católica,de Braziliaanse voetbalclub Club de Regatas Vasco da Gama en de Franse rugbyploegStade Français Paris.Al die organisaties willen met het Dilbeekse bedrijf AR-toepassingen uittesten. Bij augmented reality (AR) wordt over de fysieke werkelijkheid een digitale laag gelegd.

De essentie Bij augmented reality (AR) wordt over de fysieke werkelijkheid een digitale laag gelegd. Het Belgische Tropos AR wil met de technologie sport kijken boeiender maken. Tropos AR mikt niet alleen op sport, maar ook op de reissector, festivals en de retail.

Voor het Hype-event werden zowat 1.500 bedrijven gescreend, waarvan 32 werden uitgekozen om deel te nemen. ‘Twee weken lang hielden we acht uur per dag Zoom-videosessies met 40 grote sportbedrijven’, zegt Van de Perre. Na een pitch en verdere gesprekken kwam het tot een akkoord met de sportbedrijven.

‘We bouwen de YouTube-player van de augmented reality’, zegt de creatief directeur. ‘Onze technologie kan je in een applicatie steken, net zoals YouTube het makkelijk maakt om een video te integreren in een webpagina.’

Tropos VR wil echter op een andere manier omspringen met data. Het model, waarbij platformen de data van gebruikers op het eigen platform houden en te gelde maken, is volgens Van de Perre niet meer te herhalen. ‘De wetgever, zeker in Europa, maar ook de grote bedrijven zullen zich geen twee keer laten vangen.’

De creatief directeur heeft het over ‘native AR’, waarbij in een app videogametechnologie wordt gebruikt. ‘Zo kan je van je hele wereld een game maken. Als je maar een laag tussen de fysieke wereld en je ogen hebt, of het nu een AR-bril, AR-lens of je smartphone is.’

In het begin zal Tropos AR vermoedelijk 3D-content aanleveren, maar het is de bedoeling dat snel de technische standaarden worden aangereikt waarop klanten zelf inhoud kunnen maken. Ook zou het bedrijf klanten in contact brengen met derde partijen voor de productie van AR-inhoud.

Voor het gebruik van het platform zal Tropos AR een commissie aanrekenen, zoals dat ook gebeurt voor online appwinkels.

Sport is niet de enige markt voor Tropos AR, dat onder meer mikt op de brede reissector, festivals en fysieke retail. ‘We zien veel waardemogelijkheden in het verbinden van sectoren. Neem een winkel in sportkledij voor kinderen die reclame maakt in AR boven een stadion, waarbij tijdens de rust tegen een korting aankopen kunnen worden gedaan.’