Discord wil dan toch niet worden overgenomen

De berichtendienst Discord, die erg populair is bij gamers, zet de overnamegesprekken met Microsoft stop. Dat vernam het persbureau Reuters uit welingelichte bronnen.

Jason Citron, de CEO en oprichter van Discord, zou de knoop hebben doorgehakt. Het bedrijf zou zich nu toespitsen op zelfstandige groei. Een beursnotering ligt voor, maar zou niet voor meteen zijn.

De gesprekken met Reuters werden bekend in maart. Discord zou het initiatief genomen hebben om contact op te nemen met mogelijke geïnteresseerden, al werden de gesprekken nooit officieel bevestigd. Phil Spencer, het hoofd van de afdeling die de spelconsole Xbox van Microsoft runt, voerde de gesprekken met Discord.

Verbreding

Er was sprake van een bedrag van ruim 10 miljard dollar. Die prijs weerspiegelde dat tijdens de pandemie online communicatieplatformen intenser worden gebruikt. Gamers gebruiken de gratis berichtendienst tijdens, voor en na hun spel. Discord groeide evenwel ook buiten het segment van de gamers. Sport- en muziekfans en beleggers in cryptomunten vinden er elkaar.

Via het platform kunnen groepen publiek of privé bijeenkomen en chatten met tekst, audio en video. Het gebruikersaantal verdubbelde vorig jaar tot boven 140 miljoen, de inkomsten stegen van 45 miljoen naar 130 miljoen dollar dankzij de Nitro-abonnementen, die toegang geven tot betere video en speciale emoji's. Het bedrijf is nog niet winstgevend.

Waardering

In december haalde Discord 100 miljoen dollar op bij een waardering van 7 miljard dollar.

De jongste weken hadden zich nog kandidaten gemeld om Discord over te nemen of erin te investeren. Daarbij zouden de waarderingen zijn opgelopen tot 15 miljard en 18 miljard dollar.

Ook Twitter zou interesse hebben getoond in Discord, aldus het persbureau Bloomberg. De jongste weken hadden zich nog meer kandidaten gemeld om de dienst over te nemen of erin te investeren. Daarbij zouden de waarderingen zijn opgelopen tot 15 miljard en 18 miljard dollar. In het verleden waren er gesprekken met Epic Games, bekend van de game 'Fortnite', en met Amazon.com.

Microsoft

Discord had wellicht goed gepast in het communicatie- en gamingaanbod van Microsoft. De Amerikaanse sotfwaregigant probeerde vorige zomer tevergeefs het videonetwerk TikTok binnen te halen. Dit jaar kocht hij het gamingbedrijf Zenimax voor 7,5 miljard dollar, en voor de specialist in spraaktechnologie Nuance Communications betaalde hij ongeveer 16 miljard dollar.