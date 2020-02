Disney is zijn grootste superheld kwijt...

Bob Iger (69) heeft woensdag, bijna twee jaar vroeger dan verwacht, zijn afscheid aangekondigd als CEO van Disney. In zijn 15 jaar bewind injecteerde hij de Schone Slaapster met een dosis superheldenbloed, en verwierf hij gaandeweg zelf een heldenstatus.

Met het afscheid van Iger eindigt een tijdperk voor de amusementsgigant, die over drie jaar zijn honderdste verjaardag viert. Iger kwam in 1996 bij Disney terecht via de overname van de tv-zender ABC, waarvan hij de operationele leiding had. Toen hij er in 2005 de teugels overnam, was Disney een reus op de dool. Een machtig concern met tentakels in televisie, Hollywood en de pretparkenbusiness, maar zonder duidelijke identiteit en zonder visie op zijn rol in het digitale tijdperk. Iger had die visie wel en verzoende ze met het DNA van het oer-Amerikaanse bedrijf.

Schermvullende weergave The Incredibles (Marvel) ©©2017 Disney / Pixar

Disney was vanouds een verteller van grootse verhalen die van ouders op kinderen worden doorgegeven. Iconische tekenfilmpersonages als Mickey Mouse, Peter Pan of Mowgli kregen dankzij Disney een plaatsje in ons collectieve geheugen. Maar Iger besefte dat meer nodig was om die missie ook in de 21ste eeuw waar te maken. Daarom investeerde hij al in zijn eerste jaren fors in de overname van digitale animatiestudio’s.

De eerste grote deal was de aankoop van Pixar, dat hij in 2006 voor 7,4 miljard dollar overnam van Apple-oprichter Steve Jobs. ‘Disney wordt gered door Pixar en daarna leefden we allemaal nog lang en gelukkig’, zei hij toen. De uitspraak zou meer blijken dan een grap. Met wereldwijde kaskrakers als 'Toy Story', 'Cars', 'Finding Nemo' en 'The Incredibles' groeide Pixar verder uit tot een van de succesvolste en meest winstgevende productiehuizen van Hollywood.

Superhelden

Schermvullende weergave Captain America (Marvel) ©Marvel

Een ander schot in de roos was de aankoop van Marvel Entertainment in 2009, voor 4 miljard dollar. Marvel was op dat ogenblik een wat ingeslapen entertainmentgroep, die wel een interessante portefeuille aan het ontwikkelen was van filmrechten op oude comicsuperhelden. De overname was eerder al op tafel gekomen, maar was toen nog op weerstand gebotst van directieleden die vragen hadden bij het ‘Disney-gehalte’ van de Marvel-figuren.

Iger zette door met de hulp van Steve Jobs, die intussen in zijn raad van bestuur zat. De aankoop mag een van de beste deals genoemd worden uit de Amerikaanse filmgeschiedenis. De superhelden van het grote scherm traden al op in 23 films en waren samen goed voor zowat 23 miljard dollar aan filmrecettes. Genoeg om de investering vele malen terug te verdienen, en dan tellen we de afgeleide inkomsten uit tv-rechten of merchandising nog niet mee.

Drie jaar later sloeg Iger opnieuw een icoon van de Amerikaanse cinema aan de haak. George Lucas, de regisseur die al bij leven een legende werd dankzij zijn Star Wars-films, wilde met pensioen en was op zoek naar een veilige haven voor zijn studio Lucasfilm. Iger rook meteen zijn kans. Ruim een jaar later lijfde hij Lucasfilm, dat ook de avonturenfilms van Indiana Jones in portefeuille heeft, in voor 4 miljard dollar.

Twitter

Kerncijfers Disney (2019) Omzet: 69,6 miljard dollar (+17%) Recurrente bedrijfswinst: 13,9 miljard dollar (-5%) Netto winst: 11,1 miljard dollar (-12%) Vrije cashflow: 1,1 miljard dollar (-89%)

Niet alles dat Iger aanraakte, veranderde in goud. De Disney-baas, die als jonge snaak droomde van een carrière als televisiepresentator, had het moeilijk het belang van sociale media voor zijn bedrijf in te schatten. In 2014 hoestte hij een half miljard dollar op voor Maker Studios, een bedrijf dat enkele honderden videokanalen op YouTube uitbaatte en het bij jongeren populaire YouTube-fenomeen PewDiePie onder contract had.

De aankoop werd geen succes en PewDiePie werd in 2017 aan de deur gezet na vermeende racistische uitlatingen. Ook Twitter stond eind 2016 een tijdje op de radar van Iger, maar de reputatie van het netwerk als een online scheldbarak schrikte hem naar verluidt af.

Gaandeweg besefte de Disney-topman dat meer nodig was om zijn bedrijf op de kaart te zetten in het groeiende universum van online media. De dalende kijkcijfers voor zijn tv-zenders en de opkomst van Netflix brachten hem tot het besluit dat ook Disney zijn films en series rechtstreeks naar de consument moest streamen.

Schermvullende weergave Een filmposter van Star Wars uit 1977 ©rv

Om dat idee in de praktijk te brengen, was er nog één grote overname nodig om de catalogus helemaal ‘incontournable’ te maken. Eind 2017 zette Iger zijn handtekening onder de grootste deal van zijn carrière: de overname van het grootste deel van 21st Century Fox, de mediagroep van Rupert Murdoch die de filmstudio 20th Century Fox omvatte. Een tegenbod van de kabelreus Comcast dreef het prijskaartje uiteindelijk op van 52 miljard naar meer dan 71 miljard dollar.

Iger zette eind vorig jaar de kroon op het werk met de lancering van de streamingdienst Disney+, die in vier maanden al 30 miljoen abonnees verzamelde en die later dit jaar in een groot deel van wereld beschikbaar wordt. Met een beurskoers die zowat zes keer hoger staat dan bij zijn aantreden zat er voor de Disney-baas weinig anders op dan in schoonheid af te sluiten en de fakkel door te geven.