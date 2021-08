Disney-rechtszaak gunt blik op toekomst van cinema

Het juridische dispuut tussen actrice Scarlett Johansson en Disney gunt de wereld een blik op de interne keuken van het megabedrijf. Daaruit valt af te leiden dat films via streaming lanceren waarschijnlijk een blijver is.

In een stilletjes uit de lockdowns van een pandemie ontwakende wereld was de Marvel-blockbuster 'Black Widow' voor de zomer de eerste grote release voor entertainmentmogul Disney. In de prent speelt Scarlett Johansson de KGB-superspionne Natasha Romanoff - codenaam: Black Widow - die gehuld in zwarte spandex een duister complot te lijf gaat.

Meer dan voor de plot was de release van de blockbuster interessant omdat hij op twee kanalen tegelijk op de wereld werd losgelaten. Enerzijds via een brede release in de bioscopen, anderzijds konden abonnees van Disneys streamingsdienst Disney+ hem tegen betaling thuis bekijken. Op die manier wilde Disney zich indekken tegen een mogelijk lauwe interesse van de gemiddelde mens om met de nodige beperkingen naar de bioscoop te gaan.

Maar Johansson was allesbehalve blij met die hybride release. Dat de film ook thuis te bekijken is, weegt volgens haar op de ticketverkoop. En aangezien een deel van haar verloning afhangt van de box office, sleepte ze Disney voor de rechter om de volgens haar misgelopen miljoenen te recupereren.

Disney noemde de rechtszaak van Johansson eerder al 'triest en verontrustend'.

Disney reageerde eerder al bijzonder misnoegd op die demarche. Waar 'the House of Mouse' normaal eerder afgemeten is in zijn communicatie, kwam er nu net geen stoom uit de muizenoren. Disney noemde de rechtszaak 'triest en verontrustend', en verweet de actrice nul rekening te houden met de pandemische omstandigheden. Bovendien schermde Mickey ermee dat er ook een verdienmodel voor Johansson was gekoppeld aan de release via Disney+ en dat met een release op meer dan 1.500 schermen aan de contractuele voorwaarden was voldaan.

Interne keuken

Het juridische dispuut geeft nu ook een blik achter de schermen van het succes van het hybride releasemodel. In nieuwe gerechtelijke documenten, ingediend door Disney, wordt uit de doeken gedaan hoeveel de film waar opbracht. Met wereldwijd 367 miljoen dollar aan de box office, deed de film het - zeker in padenmische tijden - verre van slecht in de cinema's. Daarmee overklaste 'Black Widow' onder andere prepandemische Marvel-blockbusters als 'Guardians of the Galaxy' en 'Antman & The Wasp'.

Maar daarbovenop kwam er via Disney+ ook nog eens 125 miljoen dollar aan inkomsten binnen voor kijkers die ScarJo thuis de wereld wilden zien redden. Het valt niet helemaal uit te sluiten dat al die kijkers anders naar de cinema waren getrokken en streaming dus wel degelijk de box office kannibaliseert - zoals Johansson betoogt. Maar het lijkt er eerder op dat Disney met het hybride releasemodel vooral een extra vaatje heeft gevonden om uit te tappen - kijkers die wel willen betalen om snel films te kijken, maar er de deur niet voor uit willen.

Kenners zijn het er op basis van de cijfers in ieder geval over eens: het hybride releasemodel - cinema plus streaming - is een blijver. Ook wanneer die ellendige pandemie echt achter ons ligt.