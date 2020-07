Disney stelt blockbusters uit

Disney schuift niet alleen de film Mulan op de lange baan. Ook de sequels van Star Wars en Avatar worden uitgesteld.

Door de wereldwijde pandemie blijven cinemazalen gesloten of draaien ze door allerhande verplichtingen en maatregelen op een lagere maximumcapaciteit. En zelfs dan raken ze niet gevuld. De ene filmganger heeft schrik er besmet te worden, terwijl de andere er geen plezier in ziet om in de cinema de hele tijd een mondmasker te dragen.

Dat alles zet een vicieuze cirkel in gang waarbij ook steeds meer filmhuizen hun potentiële kaskrakers op de lange baan schuiven, waardoor cinemagroepen het nog moeilijker krijgen om volk te trekken. De bal is duidelijk aan het rollen en alles lijkt nu nog in een stroomversnelling te komen.

De voorbije maanden is duidelijk geworden dat we tijdens deze crisis geen releasedata in steen kunnen graveren. Disney

Disney stelde de live-actionversie van de film Mulan – een herwerking van de animatiefilm uit 1998 – al twee keer uit, en zet de film nu zelfs voor onbepaalde tijd in de koelkast. ‘De voorbije maanden is duidelijk geworden dat we tijdens deze crisis geen releasedata in steen kunnen graveren’, klinkt het. Disney pompte zowat 200 miljoen dollar in de filmproductie en wou die oorspronkelijk reeds in maart in de zalen brengen.

Verschuivingen na 2020

Ook het filmprogramma van Disney voor de komende jaren wordt grondig door elkaar geschud. De nieuwe Star Wars stond voor 2022 op de rol maar is nu een jaartje opgeschoven.

Het langverwachte tweede deel van Avatar stond gepland voor eind 2021, maar regisseur James Cameron liet weten dat dit simpelweg niet meer haalbaar is. ‘Zoals de meesten van jullie weten hebben we vanwege covid-19 een behoorlijke vertraging opgelopen met filmen in Nieuw-Zeeland. Wat minder bekend is, is dat we door de crisis nog steeds niet verder kunnen met de productie van het virtuele gedeelte in Los Angeles. Dat werk is net zo cruciaal als de live opnames’, aldus Cameron.

Tom Cruise

Eerder deze maand haalde Warner Bros Tenet – een sciencefictionfilm van Christopher Nolan - van de Amerikaanse releaselijst.

Ook fans van Tom Cruise zullen minstens een half jaar langer geduld moeten hebben. ‘Top Gun: Maverick’ zal pas in de zomer van volgend jaar op het grote scherm te zien zijn.

2020 en vermoedelijk ook 2021 worden moeilijke jaren voor de filmindustrie, zowel voor de productiehuizen als de cinemagroepen. Op de beurs vertaalde zich dat al in een halvering van de beurswaarde van Kinepolis.