Disney-veteraan Bob Iger zegt entertainmentreus vaarwel

Voor het eerst in de 98-jarige geschiedenis van het Amerikaanse Walt Disney krijgt het entertainment- en mediaconcern een vrouwelijke voorzitter van de raad van bestuur: Susan Arnold.

Arnold zit al 14 jaar in het bestuur van Disney. Ze neemt de voorzittershamer over van Bob Iger. Hij trekt na een lange carrière bij het bedrijf eind deze maand definitief de deur achter zich dicht.

Iger stopte in 2020 al als topman van Disney en werd opgevolgd door Bob Chapek. Hij bleef wel nog bijna twee jaar aan als voorzitter van de entertainmentgroep, maar maakt eind dit jaar plaats voor Arnold.

'In deze nieuwe rol als voorzitter van het bestuur kijk ik ernaar uit de langetermijnbelangen van Disneys aandeelhouders te vertegenwoordigen en nauw samen te werken met Bob Chapek', stelt Susan Arnold in een verklaring.

Einde van een tijdperk

Iger was sinds 2005 de hoogste baas bij Disney en sinds 2012 ook voorzitter. Onder zijn bewind werd onder meer Lucasfilm overgenomen, waardoor Disney de rechten op de 'Star Wars'-franchise en 'Indiana Jones' in handen kreeg. Iger is ook de grote man achter het inlijven van de entertainmenttak van 21st Century Fox, waarmee tientallen miljarden dollars gemoeid waren. Zijn vertrek betekent het einde van een tijdperk voor Disney.