Disneys streamingbaas Kareem Daniel jaagt cinemabonzen de gordijnen in

De 46-jarige Kareem Daniel schiet door naar de absolute top bij Disney, nu de Amerikaanse entertainmentreus resoluut voor streamingdiensten kiest. Maar de traditionele bioscoopindustrie ziet Daniel wel als de zoveelste nagel aan haar doodskist: het aandeel Kinepolis donderde dinsdag 7 procent lager.

Belgen die 'Soul', de langverwachte nieuwe Disney-prent, in ons land op het grote scherm willen zien, krijgen daar welgeteld één kans toe. 'Soul', waarin Jamie Foxx zijn stem geeft aan de ronddolende ziel van een jazzmuzikant, staat op vrijdag 23 oktober geprogrammeerd als een van de slotfilms van het Gentse filmfestival.

Maar wie de animatiefilm daarna wil zien, moet wachten tot Kerstmis, en zich een abonnement aanschaffen op de streamingdienst Disney +. Net zoals dat afgelopen zomer al gebeurde met de live-action remake van de animatiefilm 'Mulan', wil Disney ook 'Soul' lanceren op zijn streamingdienst.

Disney legt meer dan ooit de nadruk op streamingdiensten en past daarom zijn organisatie aan.

Disney kondigde maandagavond laat ook aan dat het meer dan ooit de nadruk legt op streamingdiensten en zijn organisatie daaraan aanpast. De tv-netwerken, filmstudio's en streamingdiensten worden ondergebracht in één divisie die wordt geleid door Kareem Daniel. Door die beslissing schiet Daniel, een veteraan met 14 jaar op de teller bij Disney, meteen door naar het hoogste firmament van de entertainmentgigant uit het Californische Burbank.

Want terwijl Disney op alle andere terreinen zwaar te lijden heeft onder de crisis - eind vorige maand ontsloeg de groep 28.000 pretparkmedewerkers in de VS - is het streamingplatform Disney + tien maanden na de lancering een ongezien succes.

Aartsvijand

Het wordt Daniels opdracht die cruciale streamingdiensten nog verder uit te bouwen en rendabeler te maken. Meteen heeft de bioscoopsector, waar het water door de coronacrisis al aan de lippen staat, er een nieuwe aartsvijand bij. Met onder andere de Marvel-heldenfilms, film als 'Frozen' en de Star Wars-franchise in huis is Disney immers al jaren heer en meester aan de box office. In de Verenigde Staten, de grootste filmmarkt ter wereld, heeft Disney een marktaandeel van meer dan 30 procent. Nu het bedrijf resoluut voor streaming kiest en de traditionele cinema's de rug toekeert, lijkt de branche dan ook heel bittere tijden tegemoet te gaan.

Nochtans is het in zo'n klassiek bioscoopzaaltje dat Daniels liefde voor de entertainmentsector is ontstaan, als we een zeldzaam interview mogen geloven dat de manager enkele jaren terug gaf aan het magazine van zijn vroegere school. 'Het was een van de weinige hobby's die ik had als tiener, met mijn neven de hele dag films kijken in een winkelcentrum in Chicago. Al reed mijn moeder me soms ook naar de meest nabijgelegen 'mall', zodat ik er urenlang strips kon lezen in de plaatselijke 'comic book'-winkel. Pas later besefte ik dat daar ook een hele business rond bestond.'

Star Wars-parken bouwen

Bitter weinig mensen slagen erin van hun hobby hun beroep te maken, maar Daniel lijkt toch de uitzondering par excellence. Enkele jaren nadat hij door huidig Disney-CEO Bob Chapek aan boord was gehesen mocht de stripfanaat mee aan de onderhandelingstafel zitten om Marvel binnen te halen, de studio met superhelden als Spider-Man en Iron Man in haar rangen. Enkele jaren later beleefde Daniel de ultieme jongensdroom en mocht hij voor Disney twee Star Wars-pretparken uit de grond stampen in de VS.

'Het maakte het allemaal wat makkelijker om aan mijn moeder uitgelegd te krijgen wat ik nu precies voor de kost doe', grapte Daniel daar ooit over. Of hij het ook aan zijn moeder uitgelegd zal krijgen dat de afdeling die hij nu leidt een schaduw werpt over de bioscoop van zijn tienerjaren is een andere vraag.