Drijvende kracht achter Grand Theft Auto stapt op

Dan Houser van Rockstar Games trekt de deur op 11 maart achter zich dicht. De reden is niet meteen bekend.

Dan Houser (45), die samen met zijn broer Sam in 1998 de succesvolle computerspelontwikkelaar Rockstar Games oprichtte, verlaat de studio. De Brit was een van de drijvende krachten achter de kaskrakers Grand Theft Auto (GTA), Red Dead Redemption en Max Payne van Rockstar Games. Hij was actief als scenarist, producer en stemacteur voor de erg populaire videospelletjes van Rockstar Games, maar is vooral bekend als bedenker van GTA, samen met zijn broer.

Het was het moederbedrijf van Rockstar Games, het Amerikaanse Take-Two Interactive Software, dat het nieuws woensdag bekendmaakte. Een reden voor het vertrek, dat de koers van Take-Two op Wall Street deed zakken, werd niet bekendgemaakt.

Lange pauze

Dan Houser trekt op 11 maart de deur achter zich dicht bij Rockstar. Zijn vertrek komt er nadat hij sinds de lente van 2019 al een lange pauze inlaste. 'We zijn enorm dankbaar voor zijn bijdragen', zegt Take-Two. 'Rockstar Games heeft sommige van de door critici best ontvangen en meest commercieel succesvolle gamewerelden gebouwd.'

Dat blijkt uit de cijfers: GTA V, de vijfde editie, is al zeven jaar oud maar staat nog regelmatig aan de top van de hitlijsten. Na Minecraft en Tetris is het het best verkochte videospel ooit. Dat doet al langer speculeren over een onvermijdelijke zesde editie, maar op de formele aankondiging daarvan is het nog wachten.

Kritiek

Ondanks het grote succes kreeg Rockstar ook geregeld met kritiek te maken. Zo klagen tegenstanders vaak de gewelddadigheid van de games van de studio aan en het criminele gedrag van de hoofdrolspelers.