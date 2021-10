E-sports in de lift door lockdowns

Grote e-sportswedstrijden kunnen duizenden liefhebbers op de been brengen. De presentatrice op de foto is de Vlaamse Eefje Depoortere, alias Sjokz. Ze is een bekende naam in het wereldje.

De consumptie van e-sports heeft een stevige boost gekregen door de coronacrisis. Volgens onderzoek door Deloitte kijkt een op de acht Belgen wekelijks naar wedstrijden.

E-sports - het online kijken naar professionele videogamewedstrijden - blijft in ons land het kleine broertje van de gamingmarkt. Terwijl bijna de helft van de Belgen - 5,25 miljoen mensen - wel eens gamet, kijkt maar 12 procent van de 16- tot 65-jarigen regelmatig naar een professionele wedstrijd. Slechts 27 procent is überhaupt vertrouwd met het fenomeen e-sports. Dat leert een Europees onderzoek bij 20.000 consumenten door de consultant Deloitte.

In vergelijking met andere landen loopt België wat achter bij de verspreiding van e-sports, maar je merkt dat er een momentum is. Joost Dejaeger Sports Business Group, Deloitte Belgium.

Van die laatste groep heeft meer dan de helft (57 procent) pas tijdens de coronacrisis voor het eerst kennis gemaakt met e-sports. ‘Hoewel er geen fysieke evenementen meer konden plaatsvinden, nam de consumptie via streamingkanalen wel toe tijdens de lockdowns’, zegt coauteur Joost Dejaeger van de Sports Business Group bij Deloitte Belgium.

‘In vergelijking met andere landen loopt België wat achter bij de verspreiding van e-sports, maar je merkt dat er een momentum is’, zegt Dejaeger. ‘De komende jaren wordt het uitkijken of de toegenomen interesse een tijdelijk of een structureel fenomeen is.’ De Europese kampioenen in de consumptie van e-sports zijn Polen, Spanje en Italië, waar zowat de helft van de ondervraagden wel eens naar wedstrijden kijkt.

Proximus

De essentie E-sports loopt in België nog wat achter op de meeste andere Europese landen.

Tijdens de lockdowns maakten wel veel mensen er kennis mee.

De sector moet op zoek gaan naar meer gediversifieerde en duurzame verdienmodellen.

Fans vind je in alle leeftijdsgroepen, maar regelmatigste consumenten zijn toch jonger dan 40 jaar. Dat verklaart waarom steeds meer bedrijven zich op e-sports werpen. Voor hen is het een manier om een jonge doelgroep aan te spreken die ze via traditionele mediakanalen nog maar moeilijk bereiken. ‘Een goed voorbeeld in ons land is Proximus, dat e-sportswedstrijden streamt via zijn digitale tv-platform Pickx’, zegt Dejaeger.

Ook heel wat voetbalclubs investeerden in eigen e-sports-teams, vooral om mee te doen aan competities in het voetbalgame FIFA, dat nog altijd het meest bekeken spel is. ‘Je merkt wel dat sommige clubs, zoals PSG, ook meedoen met andere competities. Ook voor hen is dat een manier om met hun merk aansluiting te vinden bij jongeren.’

Adverteerders

Voor adverteerders die jongeren willen bereiken, liggen er nog opportuniteiten in de e-sportsmarkt, denkt Dejaeger. ‘Ook hier loopt België nog wat achter. Adverteren rond wedstrijden is interessant omdat er een grote bereidheid bestaat om reclame te consumeren, en omdat we een goed zich hebben op de voorkeuren van de kijkers.’

12% bezoekers live evenementen Ongeveer een op de acht liefhebbers van e-sports gaat naar live wedstrijden kijken.

Zowat twee derde van de fans kan volgens het Deloitte-onderzoek bereikt worden via gespecialiseerde streamingdiensten. De populairste zijn Twitch en YouTube Gaming, op enige afstand gevolgd door Facebook Gaming. Zowat 30 à 40 procent bekijkt wedstrijden op tv en 12 procent gaat naar live evenementen.