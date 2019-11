EVS knipt in omzetprognose én kosten

De beeldserverspecialist rekent voor dit jaar nog op maximaal 110 miljoen euro omzet, in plaats van 120 miljoen euro enkele maanden geleden.

De stevige spurt in de tweede jaarhelft waar het management op rekende, is er niet gekomen. 'De marktomstandigheden blijven moeilijk. Klanten staan onder financiële druk en stellen investeringen uit', aldus voorzitter en interim-CEO Pierre De Muelenaere.

EVS is gespecialiseerd in beeldservers die voornamelijk worden ingezet voor liveverslaggeving van sportwedstrijden. Maar televisiemaatschappijen krijgen het moeilijk door onder meer de opmars van Netflix waardoor ze de vinger op de knip houden. Bovendien wijst EVS op de negatieve impact van het handelsconflict en politieke onzekerheid op de verkopen in Azië. Het Verre Oosten is voor de Luikenaars een belangrijke markt, onder meer gelet op de Olympische Spelen van Tokio volgende zomer.

Dat vertaalde zich de voorbije maanden in minder binnenkomende orders. EVS benadrukt dat het geen marktaandeel verliest maar ziet zich toch genoodzaakt om zijn omzetprognose voor dit jaar neerwaarts bij te stellen tot 100 à 110 miljoen euro, tegenover 100 à 120 miljoen euro in augustus.

'De sector is al meerdere jaren aan het veranderen en de manier waarop sport content wordt geconsumeerd wijzigt. We passen ons aan door nieuwe oplossingen aan te bieden. Die worden gradueel omarmd door onze klanten, maar dat proces verloopt trager dan we hadden verwacht.'

Wachtgeld

Om de mindere gang van zaken te compenseren, haalde De Muelenaere eind vorig jaar al het scalpel boven om hier en daar kosten weg te snijden. Resultaat is dat de operationele kosten dit jaar 3 procent lager zullen uitkomen dan vorig jaar. Dat moet een geruststellende boodschap zijn voor beleggers. In augustus ging EVS namelijk nog uit van een stabilisering van de kostenbasis, in mei was de prognose nog voor een stijging met 2 procent.

De Muelenaere neemt eind dit jaar afscheid van EVS. Dan zal de nieuwe CEO Serge Van Herck, die nu nog dubbel loopt met De Muelenaere, overnemen.