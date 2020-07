‘Een verschraald filmaanbod is nefast voor onze cinema’

De opkomst in de cinemazalen is bijzonder mager.

Het initiële enthousiasme over de heropende bioscopen bekoelde snel toen mondmaskers er verplicht werden. Al is de onderliggende reden voor die lege zalen complexer. ‘Onderschat de impact van de commerciële films niet.’

Een doordeweekse zomeravond aan de voet van de Gentse Sint-Michielsbrug. In de lege inkomhal van de arthousecinema Sphinx oogt de kaartjesverkoper achter het loket wat eenzaam. Het is kalm, maar dat zijn ze gewend als de zon schijnt. Toch is de rust die er nu heerst opmerkelijk. We zijn drie weken na de heropening - na de verplichte sluiting van 3,5 maanden - en Sphinx haalt nog maar 25 procent van het aantal bezoekers dat net na de heropstart naar een film ging kijken.

‘Die eerste week was een succes’, vertelt uitbater Patrick Deboes. ‘Met 1.200 bezoekers zelfs erg goed voor deze tijd van het jaar.’ Maar hij zag het enthousiasme snel temperen na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om mondmaskers te verplichten op drukke plaatsen. ‘In de tweede week is dat cijfer gehalveerd, en in de derde week nog eens. Nu zitten we aan 300 à 400 bezoekers per week, dat is niet rendabel.’

Huur betalen

De hele sector zit in hetzelfde schuitje. Amper een kilometer verderop besloot concurrent Studio Skoop, de andere alternatieve cinema in Gent, begin deze week opnieuw de deuren te sluiten. ‘De opkomst is te laag, en de uitbating niet meer rendabel. We willen de financiële gezondheid van de bioscoop op termijn niet in gevaar brengen’, is de verklaring.

Rendabel of niet, voor Deboes is sluiten geen optie. ‘In tegenstelling tot Studio Skoop zijn wij geen eigenaar van ons pand.’ Het meer dan 100 jaar oude cinemagebouw van Sphinx is in handen van Immo Bultinck. In 1986 stippelde Urbain Bultinck mee de richting van de vernieuwde bioscoop uit. ‘Als we niet openen, hebben we helemaal geen inkomsten, en wordt de huur betalen onmogelijk.’

James Bond

‘Het makkelijke antwoord om die afwezigheid te verklaren, is inderdaad mondkapjes’, zegt Deboes. Die werpen verschillende drempels op. ‘Klanten hebben geen zin om 10 euro te betalen om twee uur met een masker op te zitten. Daarnaast voedt die verplichting het idee dat het niet veilig zou zijn om naar de cinema te gaan. Terwijl wij, met 190 plaatsen per vertoning aan een derde van de normale capaciteit, ruim de afstand kunnen verzekeren. De zalen worden goed geventileerd, en mensen blijven op hun plaats.’

1/3 capaciteit De Sphinx stelt maar een derde van de stoelen ter beschikking, om voldoende afstand te verzekeren.

Maar de realiteit is complexer. 'Cinema kadert in een internationale context. Voor het zomeraanbod rekenen wij traditioneel op het filmfestival van Cannes, waar elk jaar in mei nieuwe kwaliteitsfilms worden gelanceerd.' Ook de Amerikaanse markt ligt nog altijd nagenoeg stil. Grote filmproducenten en -aanbieders stellen belangrijke releases uit. Sony was de eerste om de nieuwe James Bondfilm ‘No Time To Die’ met een halfjaar uit te stellen, tot november. Intussen is ook die datum geen zekerheid meer.

‘Ongezien’, zegt Deboes. ‘De toppers uit ons gamma kunnen we niet spelen. Het huidige filmaanbod is verschraald, dat is nefast voor ons. Ook veel geplande filmopnames moeten worden vooruitgeschoven. Dat legt een hypotheek op onze toekomst.’ 2020 en vermoedelijk ook 2021 worden moeilijke jaren voor de filmindustrie, zowel voor de productiehuizen als de cinemagroepen. Op de beurs vertaalde zich dat al in een halvering van de beurswaarde van Kinepolis.

Kaskrakers

Ook nu blijven er berichten over uitstel komen, vooral van Hollywoodreuzen die schrik hebben hun kaskrakers ‘op te offeren’. Disney schuift niet alleen ‘Mulan’ op de lange baan. Vrijdag maakte de grootste producent van animatiefilms bekend dat ook de sequels van ‘Star Wars’ en ‘Avatar’ worden uitgesteld. Eerder deze maand haalde ook Warner Bros ‘Tenet’, een sciencefictionfilm van Christopher Nolan, van de Amerikaanse releaselijst. En ook fans van Tom Cruise zullen minstens een halfjaar langer geduld moeten oefenen. ‘Top Gun: Maverick’ zal pas in de zomer van volgend jaar op het grote scherm te zien zijn.

Ook veel geplande filmopnames moeten worden vooruitgeschoven. Dat legt een hypotheek op onze toekomst. Patrick Deboes Uitbater Sphinx Cinema

Zo wordt het voor cinema’s nog moeilijker hun zalen gevuld te krijgen. ‘Die commerciële films zijn ook voor een alternatieve bioscoop als Sphinx belangrijk’, zegt Deboes. ‘De impact is niet te onderschatten, want ze lokken volledige families naar onze zalen. En als grote namen als ‘Tenet’ of ‘Mulan’ uitgesteld worden, denken mensen snel: er speelt niets, het is niet de moeite om te gaan.’