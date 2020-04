Een zomer zonder muziek

Vrijdag trokken de festivalorganisatoren gezamenlijk aan de alarmbel met een open brief. Daarin waarschuwen ze voor desastreuze gevolgen door het wegvallen van de zomerfestivals.

Achter de schermen onderzoeken enkele groten al noodscenario’s: uitstel naar later op de zomer of zelfs september, light versies of zelfs edities met enkel Belgische bezoekers. Maar voor Tomorrowland is dat geen optie. ‘Het past niet bij ons DNA: de hele wereld op één plek samenbrengen’, zegt woordvoerster Debby Wilmssen. ‘Wat doe je dan trouwens met de artiesten? Mogen die dan ook alleen uit België komen?’

Het dancefestival hield er midden vorige week al rekening mee dat het een jaartje zou moeten overslaan. Voor andere grote festivals is er al evenmin duidelijkheid. Noch Herman Schueremans van Live Nation (Rock Werchter), noch Chokri Mahassine (Pukkelpop) was bereikbaar voor commentaar, maar ze ondertekenden wel mee de open brief.