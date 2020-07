Eerste podcast Michelle Obama exclusief voor Spotify

Op 29 juli lanceert Michelle Obama haar eerste podcastreeks. Negen weken lang komt er wekelijks een aflevering online op de streamingdienst Spotify, die bijna 300 miljoen luisteraars telt. De voormalige first lady zal in gesprek gaan met mensen uit haar dichte omgeving, zoals de vroegere Witte Huis-adviseur Valerie Jarett, maar ook haar moeder en broer zullen aanschuiven.

Podcastmarkt

Het is de eerste podcast van Higher Ground, het productiehuis van de Obama's waarmee Spotify in 2019 een exclusiviteitscontract tekende. De Zweedse streamingdienst wil de exponentiële groei van podcastluisteraars blijven aanhouden, en trekt de ene na de andere superster aan. Eerder tekende ook celebrity Kim Kardashian voor een eigen reeks.

Zelfgeproduceerde podcasts leveren Spotify meer geld op dan samenwerkingen met derde partijen. Daarom probeert het bedrijf via overnames zijn positie op de podcastmarkt te versterken, om zo de nummer één van de muziekstreamers te blijven. In 2019 telde het bedrijf 400 miljoen dollar neer voor drie Amerikaanse podcastmakers en -tools, en ook in 2020 investeerde het al bijna 300 miljoen dollar in overnames.

Met Obama doet Spotify een slimme zet. De vrouw van oud-president Barack Obama is waanzinnig populair. Van haar boek 'Becoming' werden in de eerste vijf maanden 10 miljoen exemplaren verkocht, goed voor de best verkochte memoires aller tijden. Ook de op het boek gebaseerde Netflix-documentaire is een hit.