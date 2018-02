Efteling breidt reserveren voor attracties uit

Het Nederlandse pretpark De Efteling is na een proef enthousiast over een reserveringssysteem voor attracties.

Het systeem wordt definitief ingevoerd bij de achtbaan Python , wanneer die na een volledige herbouw op 31 maart weer opengaat. De Efteling gaat het in maart ook drie weekenden testen bij zijn nieuwe publiekstrekker, de Symbolica.

De voorbije maanden was er bij de Python al met het reservatiesysteem geëxperimenteerd. Bezoekers moesten via een app vooraf een tijd kiezen en reserveren. De wachttijd werd zo beperkt tot maximaal een kwartier.

Een woordvoerder van het attractiepark in Kaatsheuvel zegt dat de bezoekers het systeem waarderen en eenvoudig vinden in het gebruik. De Efteling wil nu weten of het ook werkt bij een familieattractie zoals Symbolica, die nog meer mensen trekt en nog langere wachtrijen heeft.