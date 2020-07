Einde lockdown fnuikt groeivooruitzicht Netflix

Netflix' omzet steeg met een kwart in het tweede kwartaal. Maar voor de rest van het jaar verwacht de streamingdienst een zwakke groei.

De omzet van de Amerikaanse streamingreus Netflix is in het tweede kwartaal gestegen met 25 procent, tot 6,15 miljard dollar. De operationele winst steeg tot 1,36 miljard dollar, met een nettowinst van 720 miljoen dollar.

Toen de wereld in lockdown was de voorbije drie maanden, vonden 10 miljoen nieuwe abonnees hun weg naar de series en films van Netflix, ruim 2 miljoen meer dan analisten verwachtten. Sinds maart lanceerde het bedrijf ook meer dan 30 nieuwe producties, die opvallend populair waren. De nieuwe film 'Extraction' brak het kijkcijferrecord in de eerste vier weken.