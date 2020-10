Eric Domb neemt teugels Pairi Daiza weer in handen

Volgens L'Echo is alles in goede verstandhouding gebeurd. De stoelendans is het gevolg van de coronacrisis en de noodzaak om de investeringsplannen te herbekijken. 'Eric was tot nu toe gefocust op de grote ontwikkelingsprojecten van het park. Met de covidcrisis zijn die uitgesteld tot later. Daarom keert hij terug naar de dagelijkse leiding', zegt Cloquet.