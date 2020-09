Europa onderzoekt monopolie Ladbrokes op virtueel gokken in België

Ladbrokes is wereldwijd actief in kansspelen en runt in België zo'n 300 gokkantoren. Tot voor kort was er in België geen wetgevend kader voor zulke virtuele kansspelen. De kansspelcommissie gaf Labrokes in februari 2014 een toelating voor virtuele gokwedstrijden in de kantoren. In maart 2015 kwam daar een vergunning voor het internet bovenop.