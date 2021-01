Eventorganisator Stéphan Uhoda stapt in Keuls kindermuseum

Uhoda stapt mee in het Keulse educatieve museum Odyssee.

De Franstalige ondernemer Stéphan Uhoda neemt in een joint venture met het Duitse Explorado het educatieve museum Odysseum in Keulen over.

Met de nieuwe deal in Duitsland versterkt Uhoda zijn activiteiten in de consumentenmarkt. Daar had hij al ervaring met tentoonstellingen zoals The Smurf Experience, een technologisch parcours voor kinderen door een smurfendorp.

‘Door samen te werken met de Duitse Explorado-groep kunnen we projecten ontwikkelen voor permanente en reizende tentoonstellingen’, zegt Uhoda. ‘Dankzij de musea die al door Explorado worden gerund gaan we onze professionele expertise in ‘edutainment’ verder uitbouwen.’

Explorado Group beheert educatieve musea in Keulen, Duisburg en Hamburg en organiseert tentoonstellingen in de expohal in Oberhausen. Het ontwerpt en verkoopt ook aparte tentoonstellingen voor wetenschapscentra. De groep organiseerde onder meer events rond de entertainmentmerken Harry Potter en Star Wars.