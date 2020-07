Eventsector krijgt stimulans om te blijven organiseren

De roep om financiële steun klinkt steeds luider in de evenementenbusiness. De Vlaamse regering heeft een voorstel klaar om per evenement tot 800.000 euro voor te schieten.

Vlaanderen wil bedrijven die evenementen organiseren steunen. Het heeft een besluit klaar waarin elk bedrijf een lening kan aanvragen van tussen 25.000 en 800.000 euro om een evenement te organiseren. Mocht het evenement door het coronavirus alsnog afgelast worden, hoeft het bedrijf in kwestie het voorschot niet terug te betalen. De Vlaamse regering wacht nog op goedkeuring van de Europese Commissie, maar heeft wel al in een budget van 50 miljoen euro voorzien voor de maatregel.

'Een fantastische maatregel', zegt Bruno Schaubroeck, de woordvoerder van de Alliantie van Belgische Eventfederaties. 'Maar alleen als we effectief kunnen werken.' Die kritiek klinkt al langer in de sector: de maatregelen zijn goed, maar komen alleen van pas bij bedrijven die aan de slag zijn.

'Door het gebrek aan perspectief bergen we onze hoop voor dit jaar op. Een gemiddeld evenement heeft minstens twee à drie maanden voorbereiding nodig. Stel dat we nu groen licht krijgen, dan kunnen we pas in november starten.'

Het lijkt erop dat de regering dat begint te begrijpen. Volgens het besluit komen er twee oproepen voor het voorschot: één in september, voor evenementen tot het einde van het jaar, en een tweede in oktober, voor events die in 2021 plaatsvinden.

Keten

Aan het voorschot hangen enkele voorwaarden vast. Zo mag het maximaal 60 procent van de totale kosten van het event bedragen. Daarnaast geldt de vrijstelling van terugbetaling alleen voor het geld dat effectief is uitgegeven: de niet-recupereerbare kosten en de onvermijdbare facturen. Een andere belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf financieel gezond was eind 2019. Bij bedrijven die hun hoofdzetel in Vlaanderen hebben, mag het evenement ook in Brussel plaatsvinden.

Door de voorschotten te koppelen aan een specifiek project of evenement hoopt de regering dat de hele keten van toeleveranciers bediend wordt. De hele sector vangt klappen: volgens cijfers van de Karel de Grote Hogeschool verwachten de toeleveranciers een verlies van 3,6 miljard euro (-55%), tegenover 1,3 miljard euro (-52%) bij de organisatoren.

Discriminatie

De eventsector heeft lang moeten wachten op een reactie van de overheid, en klaagt over discriminatie tegenover andere sectoren zoals de horeca. 'Dat is ook een beetje onze eigen fout', geeft Schaubroeck toe. Omdat de evenementensector zo breed is, is een eenduidige aanpak onmogelijk. Festivals vragen om een andere aanpak dan een bedrijfsfeest of een vakbeurs. Bij gebrek aan één front, een vakgroep of een sectorvereniging is het moeilijk om slagkracht te hebben en gehoor te krijgen bij de overheid.

Dat leidt ertoe dat bedrijven hun toevlucht zoeken in het buitenland, waarschuwt de sector. De autobeurs GR8 Summer Jam verruilt Kortrijk bijvoorbeeld voor Breda. 'In Nederland heb je recht op hogere financiële vergoedingen en betere bescherming tegen schuldeisers, en moet je geen rente betalen op openstaande kredieten', zegt Lieven Tacq, de zaakvoerder van het verhuurbedrijf Creative Rental Solutions.