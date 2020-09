Eventsector stevent af op tekort van bijna 800 miljoen

‘Als we volgend jaar opnieuw naar Batibouw of een zomerfestival willen gaan, moet de overheid bijspringen.’ Dat blijkt uit een impactstudie van Deloitte. De Belgische eventsector stevent af op een cashtekort van 777 miljoen euro.

De Belgische economie krimpt dit jaar met meer dan 7 procent. Een van de sectoren die het het zwaarst te verduren heeft, is de eventsector. Evenementen en beurzen werden als eerste midden maart volledig stopgezet, en ze kunnen nog altijd niet ten volle hervatten. De consultant Deloitte brengt voor het eerst de economische schade van de lockdown en de coronamaatregelen in kaart.

De impactstudie werd in juli besteld door enkele kopstukken uit de brede evenementenindustrie, verenigd in de alliantie ABEF. Zij voelden zich te weinig gehoord door de overheden, in tegenstelling tot collega’s in onze buurlanden, voor wie sneller steunpakketten klaarlagen. ‘De tijdelijke werkloosheid is een goede maatregel, maar volstaat niet om een bloedbad te voorkomen’, zegt Bruno Schaubroeck van de eventalliantie.

Deloitte identificeerde bijna 2.300 actieve eventbedrijven in ons land. Het gaat om een breed scala aan ondernemingen: entertainmentfirma’s, organisatoren, event- en promotiebureaus, en technische en andere toeleveranciers die in het boekjaar 2018 minstens de helft van hun omzet uit events haalden. Volgens Deloitte is de eventsector in ons land goed voor 5,8 miljard euro omzet per jaar. Hij biedt werk aan 29.000 mensen in vast dienstverband en 50.000 freelancers.

Ondanks de tijdelijke werkloosheid en andere steunmaatregelen wordt de eventsector nog altijd geconfronteerd met een drastisch verlies in 2020. Volgens Deloitte stevent de sector tegen het einde van het jaar af op een cashtekort van 777 miljoen euro. Dat cijfer vertrekt van de totale werkingskosten (3,5 miljard), min de cash die de sector kon besparen. Dat is bijvoorbeeld 85 procent van de 1,4 miljard personeelskosten tijdens tien maanden lockdown, opgeschorte rentebetalingen en afschrijvingen. Onder de streep blijft nog altijd een cashburn van bijna 800 miljoen over. Dat is 13 procent van de normale jaaromzet.

‘Vroeg of laat leidt dat onvermijdelijk tot een zware faillissementengolf’, zegt Sam Sluismans van Deloitte. ‘De eventwereld was voor corona een structureel gezonde sector met mooie rendementen. Daar moeten we opnieuw naartoe. Als we volgend jaar opnieuw naar Batibouw of naar een zomerfestival willen gaan, moet de overheid bijspringen.’

Steunprogramma's

De sector vraagt de overheid de lopende bankleningen over te nemen tot de crisis voorbij is.

Hoe dan? In de eerste plaats door de tijdelijke werkloosheid te verlengen tot het einde van de coronacrisis. Dat is wellicht veel langer dan eind dit jaar, wanneer de meeste maatregelen aflopen. De sector vraagt de overheid ook de lopende bankleningen over te nemen tot de crisis voorbij is.

Volgens de consultant kan België veel opsteken van onze buurlanden. Sluismans: ‘Frankrijk legt de capaciteitsbeperking voor events op 5.000 bezoekers. Dat is een pak soepeler dan in ons land.' Hier is het aantal bezoekers voor indoorevents beperkt tot 200 en moeten organisatoren uitzonderingen aanvragen bij de lokale overheid. 'De Nederlandse regering heeft 428 miljoen euro opzijgezet voor eventbedrijven die door corona weinig of geen inkomsten hebben en met hoge vaste kosten blijven zitten.'