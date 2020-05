Filmfonds haalt horror en scifi naar Vlaanderen

Media Capital Flanders wil naar het voorbeeld van Angelsaksische filmfondsen langspeelfilms financieren. De initiatiefnemer mikt op een startkapitaal van 7 miljoen euro. Investeerders krijgen een vast rendement en een deel van de 'box office'.

Media Capital Flanders is een project van de filmproducer Daniel Maze die voordien actief was bij AED Studios, het Antwerpse bedrijf dat tv- en filmstudio's verhuurt. AED-topman Glenn Roggeman is aan boord als adviseur. Het AED-hoofdkwartier in Lint is de uitvalsbasis van het nieuwe filmfonds.

Maze wil tegen het najaar 7 miljoen euro ophalen bij rijke families en vrije beroepers die hun portefeuille van aandelen, obligaties en vastgoed willen diversifiëren. De producer heeft al voor een klein miljoen euro toezeggingen op zak.

De 7 miljoen euro zal in drie internationale, commerciële films worden geïnvesteerd. Media Capital Flanders financiert niet het volledige filmbudget, maar enkel het zogenaamde gap-gedeelte. Dat is een mezzanine- of achtergestelde lening die wordt berekend op de potentiële waarde van de niet-verkochte landen. Die waarde wordt door sales agents Voltage Pictures en Highland Film Group becijferd op basis van het filmbudget, de bekendheid van de acteurs, regisseur en productieteam.

Horror

'We kiezen conservatief', verzekert Maze. 'We kiezen enkel sterke scenario's die vooraf al verkocht zijn aan grote distributeurs en grote landen. En we financieren maximaal 75 procent van de bepaalde waarde.'

De beperkte productiebudgetten van genrefilms resulteren doorgaans in een hoger rendement. Daniel Maze Oprichter van Media Capital Flanders

Niet alle films komen in het vizier van Media Capital Flanders. Het Vlaamse filmfonds richt zijn pijlen op de genres horror en sciencefiction. Maze: 'De beperkte productiebudgetten van 5 à 10 miljoen euro resulteren doorgaans in een hoger rendement. Beide genres hebben een trouw publiek. Vooral de subgenres zoals paranormal en psychological horror zijn populair.' De eerste investering van Media Capital Flanders wordt een horrorthriller met een Zwitserse regisseur.

Het beleggingsfonds is op Luxemburgse leest geschoeid. Het is gestructureerd als een alternatief fonds, een FIAR of Fonds d’Investissement Alternatif Réservé dat enkel toegankelijk is voor professionele beleggers. Zij worden een basisrendement van 12 procent beloofd, plus een vijfde van de 'box office' of netto-opbrengsten van de exploitatie van de filmrechten (cinematickets, verkoop aan streamingdiensten etc.). De minimale inleg is 125.000 euro.