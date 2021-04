Fortnite-maker Epic Games haalt een miljard dollar op

Het Amerikaanse gamingbedrijf Epic Games haalt een miljard dollar op en wordt nu gewaardeerd op 28,7 miljard dollar.

Topman Tim Sweeney blijft ook na de kapitaalronde de controlerende aandeelhouder. Het Japanse Sony investeerde 200 miljoen dollar. Vorig jaar in juli pompte Sony 250 miljoen dollar in het Amerikaanse bedrijf, goed voor een participatie van 1,4 procent en een waardering van 17,9 miljard dollar.

Topman Tim Sweeney streeft naar een digitale omgeving waar gebruikers sociale contacten hebben en uiteindelijk ook werken en studeren.

Epic Games komt de laatste tijd vooral in het nieuws door een conflict met Apple dat de populaire game Fortnite bant uit zijn appwinkel. Die maatregel kwam er nadat Epic Games een eigen betalingssysteem had geïntroduceerd in zijn app. Het deed dat om de commissie van 30 procent te vermijden die Apple aanrekent. Er loopt nu een rechtszaak met Apple.

Fortnite

Epic Games lanceerde het gratis 'battle-royal'-game Fortnite in 2017. Spelers geven heel wat geld uit aan digitale spullen zoals gratis dansjes en skins. De game is nog altijd behoorlijk populair, al zeggen nogal wat gamers dat het hoogtepunt voorbij is. Streamingvideo's van succesvolle gamers worden door miljoenen bekeken.

Er worden ook optredens en spelevenementen georganiseerd in Fortnite die door miljoenen spelers op hetzelfde moment worden bijgewoond. Dat past in de visie van Sweeney. Die streeft naar een 'metaverse', een digitale omgeving waar gebruikers sociale contacten hebben en naar optredens gaan, en uiteindelijk ook werken en studeren. 'Het metaverse mag niet worden gecontroleerd door één bedrijf, maar moet van iedereen zijn. Alleen op die manier kan je een vrije en faire virtuele economie krijgen', zei hij op een conferentie eerder dit jaar.

Jellybeans

Epic Games is veel meer dan Fortnite. Het heeft ook andere spellen en nam onlangs de Britse studio Mediatonic over. Die maakte de game Fall Guys, een battle royal met behoorlijk wat succes. Het bedrijf runt ook de Epic Games Store en is een concurrent voor Steam van het gamingbedrijf Valve. De winkel, met zo'n 160 miljoen gebruikers, is wel verlieslatend.