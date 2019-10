Fortnite verrijst uit het zwarte gat

Het populaire game Fortnite is dinsdag heropgestart in een nieuwe versie, Chapter 2. Epic Games, de makers van Fortnite, hadden wereldwijd consternatie veroorzaakt door de vorige versie zondag te laten verdwijnen in een 'zwart gat'.

Fortnite is in zijn populairste versie een 'battle royale' game waarbij telkens honderd spelers mekaar uitmoorden op een eiland. Daarbij kunnen de spelers ook min of meer ingenieuze constructies bouwen om zich te beschermen tegen aanvallers en de elementen. Het game is op tal van platformen speelbaar en gratis. De inkomsten komen van de verkoop van virtuele spulletjes zoals skins, maar die beïnvloeden het spelverloop niet. Met Chapter 2 probeert het game terrein terug te winnen op mobiele rivalen zoals Apex Legends en Call of Duty.