Fortnite winnen lucratiever dan Wimbledon en Roland-Garros

30 miljoen dollar prijzengeld wordt dit weekend verdeeld onder de 200 beste spelers van het populaire game Fortnite. Dankzij het schietspel stevent de e-sportsector af op een recordomzet van 1 miljard dollar.

Dit weekend kunnen enkele tieners miljonair worden door een computergame te spelen. 200 gamers, onder wie twee Belgen, maken aanspraak op 30 miljoen dollar (27 miljoen euro) prijzengeld, de grootste prijzenpot ooit voor een computerspel.

Daarvoor moeten ze de meeste punten verzamelen in enkele partijtjes Fortnite, een online schietspel dat amper twee jaar bestaat maar in korte tijd uitgroeide tot een van de populairste games én een winstmotor voor de ontwikkelaar Epic Games.

Het tornooi vindt plaats in het Arthur Ashe-stadium, waar ook de tennismatchen van de US Open gespeeld worden. De winnaar van de solocompetitie krijgt 3 miljoen dollar.

Ter vergelijking: dat is net iets minder dan de beste tennisser in de US Open, maar meer dan wat de winnaar van Wimbledon of Roland Garros opstrijkt. Sowieso gaan alle 200 deelnemers aan de finale van de World Cup met minstens 50.000 dollar naar huis.

Daarbij zijn heel wat tienerjongens. Alle finalisten zijn mannelijk en de meerderheid is tussen de 13 (minimumleeftijd) en 16 jaar. Zij hebben de voorbije weken vele uren per dag getraind en worden soms door een heel team begeleid op de World Cup.

De prijzenpot heeft ontzettend veel spelers aangetrokken. Liefst 40 miljoen mensen wereldwijd hebben deelgenomen aan de tien kwalificatieweken. Fortnite kan dan ook rekenen op een grote fanbasis van meer dan 250 miljoen spelers, van wie er op piekmomenten meer dan 10 miljoen tegelijk online zijn.

Dat succes is te danken aan een eenvoudige formule: in de Battle Royale zitten 100 spelers op een eiland en moeten ze elkaar uitmoorden tot één winnaar overblijft. Het is bovendien gratis te spelen op vele manieren, van computer, spelconsole tot mobiel.

Epic Games verdient geld via het freemium-concept: spelers kunnen digitale extraatjes kopen zoals andere kledij of wapens. Dat doen ze massaal. Sommige maanden haalde Fortnite 300 miljoen dollar inkomsten binnen. Vorig jaar bracht het 2,4 miljard dollar in het laatje bij Epic.

Dat de spelontwikkelaar dit jaar in totaal 100 miljoen dollar uittrekt als prijzengeld voor de World Cup en andere toernooien, lijkt vooral marketing om de aandacht voor het spel levendig te houden. Ontwikkelaar Niantic scoorde twee jaar geleden een gigantische hit met Pokemon Go, maar zag de honderden miljoenen spelers afhaken omdat het spel te saai werd. Epic Games maakt er een erezaak van om de zoveel weken nieuwe updates in het spel te brengen.

De eerste World Cup, met de Belg DRG (Evan Depauw) in solocompetitie en landgenoot Noward (Howard Castiaux) in duocompetitie, zal gevolgd worden door 23.000 mensen in het stadium. Verwacht wordt dat wereldwijd grote aantallen zullen kijken via YouTube, Twitch, Facebook, Twitter of het spel zelf. Sociale media zijn inherent verbonden aan het spel. Een aantal Fortnite-spelers heeft zich online ontpopt tot sterren: superster Ninja heeft 22 miljoen abonnees op Youtube. Dat komt niet doordat hij de beste is, maar door zijn leuke praatjes voor en na de wedstrijden.

’Het spel is niet zo goed te volgen als toeschouwer’, zegt e-sportspecialist Steven Leunens van 4Entertainment. ‘In het begint gebeurt niet veel en de laatste minuten is er chaos doordat iedereen op elkaar schiet.’

Echt goede gamers kiezen volgens Leunens voor andere shooting-games als League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive of Overwatch waar het competitieve element beter is uitgewerkt. ‘Talent komt in die spellen beter bovendrijven’, zegt Leunens. Daar worden regelmatige competities gehouden en is er een heel ecosysteem.

Fortnite zet het fenomeen e-sport wel mee op de kaart. Marktonderzoeker Newzoo verwacht dat de e-sportmarkt dit jaar voor het eerst meer dan 1 miljard dollar zal opbrengen, waarvan bijna de helft via sponsorgelden. Volgende maand wordt alweer een nieuw prijzenrecord gebroken. The International, het tornooi rond het spel Dota, komt met een prijzenpot van 30,2 miljoen dollar.