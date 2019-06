Frankrijk plant beursgang staatsloterij

Volgens FDJ wagen 26 miljoen Fransen wel eens een gokje via een van de loterijspelletjes, wat een jaaromzet van 14,3 miljard euro genereert. Het bedrijf is bij ons vooral bekend als wielersponsor.

Zakenbankiers

Bankiers schatten de waarde van FDJ in rond 3 miljard euro, of 8 keer zijn verwachte bedrijfswinst in 2020. Dat zou betekenen dat de Franse staat 1,5 miljard euro incasseert als hij de helft van het bedrijf naar de markt brengt. De keerzijde is dat daardoor ook de jaarlijkse dividendenstroom halveert.